Удивительный способ отдыха морских гигантов - ВИДЕО

Киты спят необычным образом: они отключают только одно полушарие мозга, в то время как второе продолжает контролировать дыхание и помогает следить за окружающей обстановкой.

Как передает Day.Az, благодаря этому животные могут всплывать на поверхность за воздухом, не просыпаясь полностью.

Некоторые виды отдыхают почти неподвижно у поверхности воды.