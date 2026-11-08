https://news.day.az/hitech/1872830.html Удивительный способ отдыха морских гигантов - ВИДЕО Киты спят необычным образом: они отключают только одно полушарие мозга, в то время как второе продолжает контролировать дыхание и помогает следить за окружающей обстановкой. Как передает Day.Az, благодаря этому животные могут всплывать на поверхность за воздухом, не просыпаясь полностью.
Удивительный способ отдыха морских гигантов - ВИДЕО
Киты спят необычным образом: они отключают только одно полушарие мозга, в то время как второе продолжает контролировать дыхание и помогает следить за окружающей обстановкой.
Как передает Day.Az, благодаря этому животные могут всплывать на поверхность за воздухом, не просыпаясь полностью.
Некоторые виды отдыхают почти неподвижно у поверхности воды.
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