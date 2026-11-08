https://news.day.az/world/1872919.html США вывели из строя торговое судно в Оманском заливе Американские военные вывели из строя торговое судно в Оманском заливе. Как передает Day.Az со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM), инцидент произошел 7 ноября.
США вывели из строя торговое судно в Оманском заливе
Американские военные вывели из строя торговое судно в Оманском заливе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM), инцидент произошел 7 ноября.
В заявлении командования отмечается, что гражданский экипаж судна неоднократно игнорировал предупреждения и несколько раз пытался прорвать иранскую военно-морскую блокаду.
"Гражданский экипаж корабля проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз пытался прорвать иранскую военно-морскую блокаду", - говорится в сообщении.
По данным CENTCOM, удар был нанесен высокоточными боеприпасами по кормовой части судна.
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