В Севилье фонтан подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО

В испанской Севилье фонтан Висенте Травера на исторической площади Испании впервые подсветили в цветах государственного флага Азербайджана в честь Дня Победы.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Испании в социальной сети X.

"Впервые фонтан Висенте Травера на исторической площади Испании в Севилье в честь Дня Победы засиял синим, красным и зеленым цветами трехцветного флага Азербайджана!

Гордость нашей Победы и величие нашего флага - в Испании!", - говорится в публикации.