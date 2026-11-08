https://news.day.az/politics/1872926.html В Севилье фонтан подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО В испанской Севилье фонтан Висенте Травера на исторической площади Испании впервые подсветили в цветах государственного флага Азербайджана в честь Дня Победы. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Испании в социальной сети X.
В Севилье фонтан подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО
В испанской Севилье фонтан Висенте Травера на исторической площади Испании впервые подсветили в цветах государственного флага Азербайджана в честь Дня Победы.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Испании в социальной сети X.
"Впервые фонтан Висенте Травера на исторической площади Испании в Севилье в честь Дня Победы засиял синим, красным и зеленым цветами трехцветного флага Азербайджана!
Гордость нашей Победы и величие нашего флага - в Испании!", - говорится в публикации.
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