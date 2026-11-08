Меланшон заявил о планах вывести Францию из НАТО

Лидер левого движения "Непокоренная Франция" и кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести страну из НАТО в своей предвыборной программе к президентским выборам 2027 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает LeNouvelObs.

"Франции не место в НАТО и в американских войнах", - отметил он.

Кроме того, Меланшон планирует активно включить Париж в международные переговоры по сокращению вооружений, уделяя особое внимание ядерной сфере и регулированию смертоносных автономных систем.

Отметим, что первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года, второй - на 2 мая.