https://news.day.az/politics/1872924.html Национальная библиотека Беларуси окрасилась в цвета азербайджанского флага - ВИДЕО Здание Национальной библиотеки Беларуси в Минске подсветили в цветах государственного флага Азербайджана. Как передает Day.Az, публикация в связи с этим размещена на странице в социальной сети X посольства Азербайджана в Беларуси.

Национальная библиотека Беларуси окрасилась в цвета азербайджанского флага - ВИДЕО

Политика, 8 ноября 2026 08:32 (UTC +04:00) 378
Национальная библиотека Беларуси окрасилась в цвета азербайджанского флага

Здание Национальной библиотеки Беларуси в Минске подсветили в цветах государственного флага Азербайджана.

Как передает Day.Az, публикация в связи с этим размещена на странице в социальной сети X посольства Азербайджана в Беларуси.

"Здание Национальной библиотеки Беларуси подсвечено цветами государственного флага Азербайджана по случаю 8 Ноября - Дня Победы!", - говорится в публикации. 

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#БЕЛАРУСЬ #АЗЕРБАЙДЖАН #ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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При поддержке Банка ABB за один день высажено 1250 деревьев (R) 6 ноября 17:49 (UTC+04), Экономика 2 057
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Вниманию водителей: на ряде улиц Баку пройдут шествия военнослужащих - СПИСОК 6 ноября 16:48 (UTC+04), Общество 2 067
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