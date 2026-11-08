https://news.day.az/politics/1872924.html Национальная библиотека Беларуси окрасилась в цвета азербайджанского флага - ВИДЕО Здание Национальной библиотеки Беларуси в Минске подсветили в цветах государственного флага Азербайджана. Как передает Day.Az, публикация в связи с этим размещена на странице в социальной сети X посольства Азербайджана в Беларуси.
Национальная библиотека Беларуси окрасилась в цвета азербайджанского флага - ВИДЕО
Здание Национальной библиотеки Беларуси в Минске подсветили в цветах государственного флага Азербайджана.
Как передает Day.Az, публикация в связи с этим размещена на странице в социальной сети X посольства Азербайджана в Беларуси.
"Здание Национальной библиотеки Беларуси подсвечено цветами государственного флага Азербайджана по случаю 8 Ноября - Дня Победы!", - говорится в публикации.
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