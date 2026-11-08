Президент Ильхам Алиев: 44-дневная Отечественная война – наша славная история

44-дневная Отечественная война - наша славная история.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

"Мы по праву гордимся этой Победой. Весь азербайджанский народ гордится. Будущие поколения также будут гордиться. Эта славная история будет вечно жить в наших сердцах.

В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества. Армения создала на оккупированных территориях несколько укреплений. В некоторых местах было возведено 6-7 линий обороны. Все территории были заминированы. Колючая проволока, укрепления, выгодные позиции, холмы, горы - все это создавало для нас большие трудности. Армянская сторона была уверена, что Азербайджан не сможет освободить свои земли военным путем или же что кто-то не позволит нам это сделать. Они просчитались, и азербайджанский народ еще раз продемонстрировал всему миру свое величие. Наши солдаты и офицеры, стремясь прорвать линии обороны, неустанно шли вперед, получали ранения, погибали, отдавая жизнь за Родину. Вперед нас вел наш национальный дух", - сказал глава государства.