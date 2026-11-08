Президент Ильхам Алиев: Главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров

Безусловно, многолетняя работа по строительству армии, повышению профессионального уровня и боеспособности Вооруженных сил, регулярное проведение военных учений, а также оснащение армии современной военной техникой и вооружением сыграли важную роль в достижении Победы. Но главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

Глава государства отметил, что путь, который вел нас вперед, был путем достоинства. "Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией", - добавил он.