https://news.day.az/politics/1872943.html Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению - ФОТО В славной истории азербайджанского народа ноябрь имеет особое историческое значение. Победа, одержанная в Отечественной войне 2020 года, стала решающим этапом на пути восстановления территориальной целостности Азербайджана. Освобождение города Шуша 8 ноября оказало решающее влияние на исход войны, эта дата по праву считается Днем Победы.

Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению - ФОТО

Политика, 8 ноября 2026 10:04 (UTC +04:00) 380
Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению

В славной истории азербайджанского народа ноябрь имеет особое историческое значение. Победа, одержанная в Отечественной войне 2020 года, стала решающим этапом на пути восстановления территориальной целостности Азербайджана. Освобождение города Шуша 8 ноября оказало решающее влияние на исход войны, эта дата по праву считается Днем Победы. Поднятие нашего трехцветного флага в Шуше в тот день стало символом гордости и радости нашего народа.

АЗЕРТАДЖ обращается к ключевым этапам боевого пути Азербайджанской армии в Отечественной войне, передает Day.Az.

Великая Победа, рожденная справедливой борьбой

Историческая Победа, одержанная азербайджанским народом в 2020 году, стала важным результатом на пути прекращения многолетней оккупации. Под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджанская армия боролась за освобождение родных земель. Эта Победа рассматривается не только как военный успех, но и как проявление национального единства и любви к Родине.

Война - нежелательный путь для человечества. Тем не менее, Азербайджан вел Отечественную войну с целью освобождения своих оккупированных территорий и восстановления исторической справедливости.

Освобождение города Шуша 8 ноября 2020 года стало одним из решающих событий войны. Стратегическое положение города и сложный горный рельеф затрудняли проведение операции. Азербайджанские военнослужащие, взбираясь по отвесным скалам, вошли в город и освободили его от врага. Высказывание Великого лидера Гейдара Алиева "Без Шуши нет Карабаха, без Карабаха нет Азербайджана" отражали духовное и историческое значение города Шуша для нашего народа.

Давая оценку Шушинской операции, Президент Ильхам Алиев подчеркнул профессионализм и мужество азербайджанских военнослужащих, отметив, что эта операция является уникальной в мировой военной истории: "Освобождение города Шуша от оккупации продемонстрировало нашу силу, профессионализм нашей армии, отвагу, героизм наших военнослужащих. Взятие города Шуша стало операцией, требующей очень большого профессионализма и смелости. Уверен, что эта операция займет особое место в мировой военной истории, так как наши отважные военнослужащие, вооруженные лишь легким оружием, осуществили эту операцию, пройдя горы, леса и тропы. Освобождение города Шуша от оккупации - наша славная Победа".

44-дневная героическая летопись

Отечественная война началась 27 сентября 2020 года. С первых дней Азербайджанская армия успешно продвигалась на различных направлениях фронта, восстановив контроль над рядом стратегических высот и населенных пунктов. Успехи, достигнутые на Муровдагском направлении, имели большое значение для последующих боевых действий.

В ходе войны 3 октября был освобожден Суговушан, 4 октября - Джебраил, 9 октября - Гадрут, 17 октября - Физули, 20 октября - Зангилан, 25 октября - Губадлы. В общей сложности за 44 дня доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел.

Шушинская операция стала решающим этапом войны. Азербайджанские солдаты и офицеры, действуя в условиях сложного рельефа, вошли в город и выполнили поставленные боевые задачи. Освобождение города оказало серьезное влияние на военно-политические позиции Азербайджана.

Значение исторической Победы

8 ноября 2020 года Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша, охарактеризовав это событие как историческую Победу Азербайджана. В своем выступлении глава государства особо подчеркнул, что Победа была достигнута на поле боя и особо подчеркнул значение 8 Ноября в истории Азербайджана: "Шуша теперь свободна! Мы вернулись в Шушу! Мы одержали эту историческую победу на поле боя. 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю Азербайджана. Эта история будет жить вечно. Это - день нашей славной Победы! Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я неоднократно говорил, что вопреки всем заявлениям данный конфликт - армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт - имеет и военный путь решения, и сегодня мы доказываем это на поле боя".

Результаты, достигнутые в Отечественной войне, продемонстрировали высокую боеготовность Азербайджанской армии, самоотверженность военнослужащих и мобилизацию общества. Поддержка народа и деятельность тыла также сыграли важную роль в период войны.

8 Ноября - День Победы - это триумф мужества и самоотверженности наших бойцов, героизма шехидов и гази. Проявленный ими героизм - пример для будущих поколений. Азербайджанский народ свято чтит память своих героев.

Антитеррористическая операция - восстановление исторической справедливости

Следующим историческим шагом на пути полного восстановления нашего суверенитета в Карабахе стали антитеррористические мероприятия, проведенные в сентябре 2023 года. После Победы, одержанной в Отечественной войне, в регионе все еще оставались незаконные армянские вооруженные отряды, совершались провокации, которые создавали угрозу безопасности Азербайджана. Минный террор, совершенный 18 сентября 2023 года и приведший к гибели шести человек, в том числе сотрудников полиции, стал очередной провокацией, еще более обострившей ситуацию.

Локальные антитеррористические мероприятия, начатые Вооруженными силами Азербайджана 19 сентября, успешно завершились в короткий срок. Остатки армянской армии на территории Азербайджана, а также позиции, огневые точки, боевые средства и базы незаконных армянских вооруженных отрядов на передовой и в глубине обороны были поражены высокоточным оружием и уничтожены. Операция, продолжавшаяся всего 23 часа 43 минуты, еще раз продемонстрировала профессионализм и мощь Азербайджанской армии. В результате был положен конец существованию остатков армянской армии, незаконных армянских вооруженных отряды и самопровозглашенного режима в Карабахе, а карабахский вопрос был закрыт раз и навсегда.

Несомненно, успешно проведенные локальные антитеррористические мероприятия стали блистательным завершением Карабахской войны. Славная Победа, одержанная в Отечественной войне, - ярчайшая вершина в истории и судьбе азербайджанского народа.

От славной Победы к созиданию

После Отечественной войны и событий сентября 2023 года в Карабахе и Восточном Зангезуре были развернуты масштабные созидательно-восстановительные работы. В рамках программы "Великое возвращение" строятся дороги, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры, создаются условия для возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Одной из важных задач, стоящих перед Азербайджаном, является создание безопасной и устойчивой среды для жизни на освобожденных территориях и обеспечение возвращения людей к нормальной жизни. Этот процесс охватывает как восстановление инфраструктуры, так и возрождение экономической и социальной жизни.

Отечественная война 2020 года и события сентября 2023 года, несомненно, стали важными вехами современной истории Азербайджана. Сохранение памяти об этих судьбоносных событиях, передача достоверной информации о них будущим поколениям - долг каждого из нас.

  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
  • Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению
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Слагаемые стратегии Президента Ильхама Алиева: Победа, Возрождение, Великое возвращение - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 6 ноября 23:00 (UTC+04), Политика 8 309
Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву 6 ноября 22:40 (UTC+04), Официальная хроника 921
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Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями сел Солтанлы и Джахангирбейли - ФОТО 6 ноября 21:30 (UTC+04), Официальная хроника 10 441
Евродепутаты смягчили нормы выбросов CO2 для машин 6 ноября 21:16 (UTC+04), Автоновости 876
Президент Ильхам Алиев вручил переселившимся в села Джахангирбейли и Солтанлы жителям ключи от квартир - ФОТО 6 ноября 21:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 861
Защитник "Туран Товуза" вызван в сборную Молдовы 6 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 866
Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 6 ноября 20:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 928
В Баку приостановили работу молочного предприятия после проверки - ФОТО 6 ноября 20:46 (UTC+04), Общество 3 777
Президент-призрак: в Армении треть населения не знает, кто такой Хачатурян 6 ноября 20:36 (UTC+04), Политика 5 652
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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы - ВИДЕО 6 ноября 19:44 (UTC+04), Официальная хроника 21 004
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