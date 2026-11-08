https://news.day.az/azerinews/1872938.html Bu gün Şuşa Şəhəri Günüdür Bu gün Şuşa şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilməsinin 6 ili tamam olur. 2020-ci il noyabrın 8-də, Vətən müharibəsinin 43-cü günü Şuşa işğalçılardan təmizlənib və şəhərdə Azərbaycan Bayrağı dalğalanıb. AZƏRTAC Şuşa şəhərinin salınmasından bu günədək olan tarixə qısaca nəzər salır.

Bu gün Şuşa Şəhəri Günüdür

Azərbaycanca, 8 ноября 2026 09:21 (UTC +04:00) 458
Bu gün Şuşa Şəhəri Günüdür

Bu gün Şuşa şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilməsinin 6 ili tamam olur. 2020-ci il noyabrın 8-də, Vətən müharibəsinin 43-cü günü Şuşa işğalçılardan təmizlənib və şəhərdə Azərbaycan Bayrağı dalğalanıb.

AZƏRTAC Şuşa şəhərinin salınmasından bu günədək olan tarixə qısaca nəzər salır.

Şuşanın bünövrəsi 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulub. Uca dağlar qoynunda qala-istehkam kimi inşa edilmiş şəhər zaman keçdikcə böyüyüb və ən gözəl məkanlardan birinə çevrilib. Cənubi Qafqazın mədəni və ictimai-siyasi həyatında müstəsna rol oynayan Şuşa şəhəri zəngin inkişaf yolu keçərək, həm də mədəniyyət və musiqi beşiyi kimi tanınıb. Bənzərsiz tarixi görkəmini və formalaşdırdığı özünəməxsus mühiti həmişə qoruyub saxlayan Şuşa yetirdiyi böyük şəxsiyyətləri ilə ədəbi, mədəni, elmi və ictimai fikir salnaməsinə əlamətdar səhifələr yazıb.

Ötən əsrin 70-ci illərində şəhərin sürətli inkişafı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Ulu Öndərin respublikaya rəhbərlik etdiyi həmin dövrdə şəhərin inkişafına dair xüsusi qərarlar qəbul edilib və quruculuq işləri geniş vüsət alıb, mədəniyyət xadimlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi sahəsində mühüm addımlar atılıb.

Strateji cəhətdən əlverişli mövqeyi ilə seçilən Şuşa Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə başlamış Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 1992-ci il mayın 8-də işğal edilib. İşğaldan sonra şəhərin 22 min əhalisi məcburi köçkün kimi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yerləşib. Şuşanın işğalı zamanı 195 nəfər həlak olub, 165 nəfər yaralanıb, 55 nəfər əsir düşüb və girov götürülüb.

İşğal dövründə şəhərdəki yüzlərlə tarix və mədəniyyət yadigarı vandalizm aktları nəticəsində dağıdılıb. Erməni vandalları azərbaycanlıların tarixi izlərini silmək üçün 600-ə yaxın tarixi memarlıq abidəsini, həmçinin Pənahəli xanın sarayını, Yuxarı Gövhər Ağa məscidini, Aşağı Gövhər Ağa məscidini, Xurşidbanu Natəvanın evini, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini yerlə-yeksan ediblər. 7 məktəbəqədər uşaq müəssisəsini, 22 ümumi təhsil məktəbini, mədəni-maarif, kənd təsərrüfatı texnikumlarını, orta ixtisas musiqi məktəbini, 8 mədəniyyət evini, 22 klubu, 31 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 8 muzeyi, eləcə də Şuşa Tarix Muzeyini, Azərbaycan Xalça Muzeyinin filialını və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyini, Qarabağ Dövlət Tarix Muzeyini, turist bazasını, Qafqazda yeganə Şərq musiqi alətləri fabrikini dağıdıblar, nadir sənət incilərini talayıb məhv ediblər.

Qarabağın tacı sayılan Şuşa şəhərinin yeni dövrü 6 il əvvəl - 2020-ci il noyabrın 8-də başlayıb. 28 il erməni hərbi birləşmələrinin işğalı altında qalan Şuşanın azad edilməsi əməliyyatı Vətən müharibəsinin ən uğurlu əməliyyatlarından, Azərbaycanın hərb tarixinin ən parlaq səhifələrindən biridir. Azərbaycan Ordusunun qəhrəman əsgər və zabitləri sıx meşələri, keçilməz yarğanları və çətin dağ keçidlərini aşaraq, Şuşaya doğru istiqamət götürüblər. Azərbaycan Ordusunun Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri şəhərə bir çox istiqamətdən yaxınlaşmaq üçün yüz nəfərlik qruplara bölünüblər. Noyabrın 7-də onlar yüngül silahlarla ətrafdakı qayalıqlara dırmaşaraq, şəhərə daxil olublar. Döyüşlər zamanı Şuşaya Ermənistan tərəfindən "İsgəndər" ballistik raketləri atılsa da, Azərbaycan hərbçiləri erməni qoşunlarını məhv edərək, düşməni şəhərdən qovublar və noyabrın 8-də Şuşa şəhəri işğaldan azad edilib.

Həmin gün xalqımızın qüdrətinin və milli qürurunun təntənəsinə çevrilən bu möhtəşəm Qələbə Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə əbədiləşdirilib. Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasının tarixi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, noyabrın 8-i Zəfər Günü elan olunub. 2021-ci il yanvarın 14-də isə Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şuşa şəhərində üçrəngli Azərbaycan Bayrağını ucaldıb.

2023-cü il iyulun 31-də Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş əraziləri üzrə şəhər günlərinin təsis edilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunduğu noyabrın 8-i Şuşa Şəhəri Günü kimi qeyd edilib.

Şuşanın tariximizdə xüsusi yeri var. Prezident İlham Əliyevin söylədiyi sözlər də dövlətimizin başçısının bu şəhərə verdiyi dəyəri əks etdirir: "Bu, bizim qədim, tarixi şəhərimizdir. Əsrlər boyu azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub, yaradıb. Şuşa nəinki Azərbaycanın, bütün Qafqazın incisidir... Bu gün Azərbaycan Bayrağı Şuşada dalğalanır".

Şuşa şəhəri azadlığına qovuşandan sonra orada bərpa, quruculuq və yenidənqurma işlərinə, infrastrukturun bərpasına start verilib və burada ölkə əhəmiyyətli açılışlar həyata keçirilib. Həmin layihələr azad olunan ərazilərin, inzibati, tarixi və mədəni abidələrin bərpası ilə yanaşı, həm də tarixi torpaqlarımızda illərdir keçirilməyən mədəni tədbirlərin, ənənələrin bərpasını əhatə edir. Beləliklə, işğaldan azad olunan torpaqlarımız hazırda mənəvi cəhətdən də dirçəlir. Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 7 may tarixli Sərəncamı ilə Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Hər il Cıdır düzündə "Xarıbülbül" Beynəlxalq Musiqi Festivalı və Vaqif Poeziya Günləri keçirilir.

Şuşa Qarabağın baş tacıdır, elm, mədəniyyət mərkəzidir, Azərbaycanın etnoqrafik muzeyidir, folklor yaddaşıdır.

Şuşa öz tarixi missiyasını yenidən ləyaqətlə yaşayır. Beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmək, müxtəlif mədəni-kütləvi yığıncaqların mərkəzinə çevrilmək onun yeni beynəlxalq statusuna aiddir.

Bu gün Şuşa sürətlə tikilir, inkişaf edir, gözəlləşir. Küçələr, yollar, bulaqlar, məscidlər, təhsil və mədəniyyət, ticarət və iaşə mərkəzləri, sosial məkanlar yeni görkəm alır. Şəhərdə 1 nömrəli tam orta məktəbin binası, yaşayış komplekslərinin inşası, Mamayı, Yuxarı və Aşağı Gövhər Ağa məscidləri, Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyi, Şirin su hamamının bərpası görülən işlərin yalnız bir hissəsidir.

Son 6 ildə Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva dəfələrlə Şuşa şəhərinə səfər edib, orada həyata keçirilən təmir, bərpa və yenidənqurma işləri ilə tanış olublar.

Artıq keçmiş məcburi köçkünlərin bir qrupu Şuşaya qayıdıb və proses davam edir. Getdikcə doğma şəhərdəki evlərinə dönən sakinlərin sayı artır, doğma yurd üçün qəribsəmiş əhali öz ev-eşiyinə dönür, gecələr yanan işıqların sayı çoxalır.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, nazirliyin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi Şuşa şəhərinə köçürülmüş sakinlərdən artıq 637 şəxsi məşğulluq tədbirlərinə cəlb edib. Onlardan 625-nin məşğulluğu təmin olunub, o cümlədən 27 nəfər üçün özünüməşğulluq proqramı üzrə kiçik təsərrüfatlar yaradılıb, 12 nəfər isə peşə kurslarına cəlb edilib. Hazırda Şuşa şəhərində daha bir qrup sakinin məşğulluğuna dəstək işləri də aparılır. Onların məşğulluq imkanları qiymətləndirilir və cəlb olunacaqları məşğulluq proqramı müəyyən edilir.

Qeyd edək ki, Şuçanın əzəli və əbədi sahibləri ata-baba ocaqlarına qayıdandan sonra şəhərin inkişafı daha da sürətlənib. Bu gün Prezident İlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı ilə Şuşanın sosial simasına yeni naxışlar vurulur, əsl müasir və modern şəhər simasını alır.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ŞUŞA
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Dövlət və hökumət rəsmiləri Zəfər abidəsini ziyarət edirlər - FOTO 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 3
Эльдар Азизов назвал 8 Ноября одним из самых славных периодов в истории азербайджанского народа 10:47 (UTC+04), Политика 187
22 il Vətənə xidmət etdi, son döyüşü Laçında oldu – Şəhid zabitin həyat hekayəsi - FOTO 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 223
Демократы готовят многомиллиардную помощь Украине 10:39 (UTC+04), В мире 238
Zəfər Günümüz Kolumbiyada: Azərbaycanın tarixi Qələbəsi Boqotada təbliğ edilir - FOTO 10:34 (UTC+04), Azərbaycanca 282
В Стамбуле напали на боксера азербайджанского происхождения после победы в титульном бою - ВИДЕО 10:30 (UTC+04), Спорт 321
Победа Азербайджана в войне дала надежду всему региону - Новруз Аслан для Day.Az 10:21 (UTC+04), Политика 926
МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО 10:16 (UTC+04), Политика 344
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы - ФОТО 10:09 (UTC+04), Общество 2 796
Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению - ФОТО 10:04 (UTC+04), Политика 375
Освобождение Карабаха стало одним из счастливейших дней моей жизни - жительница Ходжалы 10:03 (UTC+04), Общество 341
«Победа — это доверие, которое мы должны оправдать перед памятью наших шехидов и заботой о ветеранах» - Эльвин Гусейнов в гостях Life FM - ФОТО - ВИДЕО 10:00 (UTC+04), Общество 360
Названы способы решить все проблемы компьютера с Windows 09:49 (UTC+04), Наука и технологии 349
PASHA Holding предоставил праздничные подарки детям шехидов по случаю Дня Победы - ФОТО 09:31 (UTC+04), Общество 2 785
Названа возможная причина упадка цивилизации майя 09:30 (UTC+04), Это интересно 407
Bu gün Şuşa Şəhəri Günüdür 09:21 (UTC+04), Azərbaycanca 458
Дана Уайт отклонил предложение Трампа 09:19 (UTC+04), В мире 487
Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший и пострадавшие 09:10 (UTC+04), Общество 411
США атаковали судно при попытке прорыва блокады Ирана - ВИДЕО 09:03 (UTC+04), В мире 490
Меланшон заявил о планах вывести Францию из НАТО 08:52 (UTC+04), В мире 489
В Севилье фонтан подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО 08:42 (UTC+04), Политика 507
МИД Азербайджана поздравил соотечественников с Днем Победы 08:38 (UTC+04), Политика 505
Национальная библиотека Беларуси окрасилась в цвета азербайджанского флага - ВИДЕО 08:32 (UTC+04), Политика 509
Cyclotech представила летающий автомобиль CruiseUp - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Наука и технологии 465
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы - ФОТО 08:01 (UTC+04), Официальная хроника 4 787
США вывели из строя торговое судно в Оманском заливе 07:59 (UTC+04), В мире 598
Какой будет погода сегодня в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 07:45 (UTC+04), Общество
Хроника Победы (08.11.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с освобождением Шуши от оккупации - ФОТО 07:40 (UTC+04), Официальная хроника 532
14-метровую статую папы римского Льва XIV установили в Перу - ВИДЕО 07:21 (UTC+04), В мире 613
Хроника Победы (08.11.2020):В обращении к народу 8 ноября 2020 года Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша - ФОТО - ВИДЕО 07:00 (UTC+04), Официальная хроника 620
Удивительный способ отдыха морских гигантов - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 565
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Названы три способа снизить риск диабета 04:24 (UTC+04), Медицина 652
На что обратить внимание при выборе кабеля для зарядки 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 639
Китайское озеро Поянху затапливает дороги - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 906
Гороскоп на 8 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 871
Швеция по-прежнему не может сформировать новое правительство 00:42 (UTC+04), В мире 993
Герцог поручит Айзенкоту сформировать правительство Израиля 00:21 (UTC+04), В мире 1 034
8 Noyabr – Zəfər Günü: Qəhrəmanlığın və Qürurun Təntənəsi - VİDEO 00:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 055
Хроника Победы (08.11.2020): Шуша - свободна! - ФОТО - ВИДЕО 00:03 (UTC+04), Политика 1 096
Президент Ильхам Алиев: Лидер, сделавший то, что не удалось никому 00:02 (UTC+04), Политика 6 923
В Азербайджане отмечают День Победы 00:01 (UTC+04), Общество 728
Единство, армия и Лидер: факторы великой Победы - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 7 ноября 23:54 (UTC+04), Политика 2 956
США объявили ливанского консула персоной нон грата 7 ноября 23:45 (UTC+04), В мире 1 020
Трамп предложил президенту UFC пост пресс-секретаря Белого дома 7 ноября 23:27 (UTC+04), В мире 1 045
Азербайджан завоевал вторую медаль на летних юношеских Олимпийских играх 7 ноября 23:11 (UTC+04), Спорт 626
Во Франции свыше 100 тысяч человек вышли на демонстрации 7 ноября 22:58 (UTC+04), В мире 1 101
В Мексике отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 22:45 (UTC+04), Политика 1 088
От «Кавказской Хиросимы» к возрождению: как Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращает Карабах к жизни - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 7 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 4 636
ДТП с микроавтобусом в Турции, есть погибшие 7 ноября 22:19 (UTC+04), В мире 1 147
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в регионе 7 ноября 22:06 (UTC+04), В мире 1 202
В Японии произошло сильное землетрясение 7 ноября 21:55 (UTC+04), В мире 1 126
В Иране призвали изменить состав переговорщиков с США 7 ноября 21:43 (UTC+04), В мире 1 132
TRIPP и провокаторы – кто кому «переломает ноги»? 7 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 5 798
Кадры задержания нападавшего в Кракове - ВИДЕО 7 ноября 21:19 (UTC+04), В мире 1 254
Лидера культа Судного дня в Кении приговорили к 200 годам тюрьмы 7 ноября 21:03 (UTC+04), В мире 1 116
Стрельба в центре Кракова, есть погибшие - ВИДЕО 7 ноября 20:52 (UTC+04), В мире 1 247
В Сабунчи дороги оказались затоплены - ВИДЕО 7 ноября 20:38 (UTC+04), Общество 868
Люк Шоу может покинуть "Манчестер Юнайтед" после 13 лет в клубе 7 ноября 20:21 (UTC+04), Спорт 669
Шахбаз Шариф поздравил Президента Ильхама Алиева 7 ноября 20:07 (UTC+04), Официальная хроника 3 688
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с Днем Победы - ВИДЕО 7 ноября 20:00 (UTC+04), Официальная хроника 5 004
В Европе закончилась "золотая эра" для пенсионеров 7 ноября 19:58 (UTC+04), В мире 1 305
Представители культурной общественности поздравили Президента Ильхама Алиева с Днем Победы 7 ноября 19:55 (UTC+04), Официальная хроника 707
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки в Шушу, Ханкенди и Агдам - ВИДЕО 7 ноября 19:45 (UTC+04), Официальная хроника 4 077
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 7 ноября 19:30 (UTC+04), Общество 1 479
Женская сборная Азербайджана узнала календарь Лиги наций 7 ноября 19:16 (UTC+04), Спорт 665
Из европейской страны уехало рекордное число граждан 7 ноября 19:00 (UTC+04), В мире 1 272
К сотрудничеству Азербайджана и Казахстана по ТМТМ могут подключиться новые страны 7 ноября 18:45 (UTC+04), Экономика 1 207
Канада столкнулась с ростом безработицы 7 ноября 18:31 (UTC+04), В мире 1 210
Известный режиссер Лев Додин провел творческую встречу в Баку - ФОТО 7 ноября 18:22 (UTC+04), Культура 813
Ağdaşda “Heyva festivalı” keçirilib - FOTO 7 ноября 18:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 232
МИД Азербайджана опубликовал заявление к 8 Ноября - Дню Победы 7 ноября 18:14 (UTC+04), Политика 1 232
Дакар-2026: Азербайджанские борцы одержали новые победы на юношеской Олимпиаде 7 ноября 18:00 (UTC+04), Спорт 665
Şamaxı yolunda mikroavtobus aşıb, bir nəfər ölüb - FOTO 7 ноября 17:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 273
Маск заявил о планах расширения Starlink 7 ноября 17:43 (UTC+04), Наука и технологии 689
В Финляндии проходят массовые протесты 7 ноября 17:32 (UTC+04), В мире 1 295
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в праздничном торжестве в Детском реабилитационном центре Tut Əlimdən - ФОТО 7 ноября 17:21 (UTC+04), Официальная хроника 8 562
Ширванский национальный парк: Богатое биоразнообразие и уникальная экосистема - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 17:09 (UTC+04), Общество 761
В США одну из крупнейших криптобирж мира отрезали от финсистемы 7 ноября 17:00 (UTC+04), В мире 1 230
"Сабах" расстался с американским баскетболистом 7 ноября 16:46 (UTC+04), Спорт 629
Исторические костюмы и боевые атрибуты представлены ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 16:29 (UTC+04), Общество 741
Şəkidə 58 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürüb 7 ноября 16:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 279
В Билясуварском районе нашли тело 35-летнего мужчины 7 ноября 16:14 (UTC+04), Общество 632
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева 7 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 933
В Баку представили программу "Учитель и ученики" - ФОТО 7 ноября 16:00 (UTC+04), Культура 754
Анкара украсила цифровые билборды поздравлениями в адрес Азербайджана 7 ноября 15:47 (UTC+04), Политика 1 283
Китайский гиперкар BYD установил мировой рекорд скорости - ВИДЕО 7 ноября 15:40 (UTC+04), Автоновости 743
Арестован журналист Эльнур Шукюров 7 ноября 15:29 (UTC+04), Общество 2 970
Иран снял ограничения на дальность полета ракет 7 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 342
В Будапеште отметили День Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 15:12 (UTC+04), Политика 1 302
Bu gün general rütbəsi alan Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı kimdir? - DOSYE 7 ноября 15:07 (UTC+04), Azərbaycanca 1 388
В Сабаильском районе состоялся показ художественного фильма «44» с участием семей шехидов - ФОТО 7 ноября 15:04 (UTC+04), Общество 736
Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце 7 ноября 15:00 (UTC+04), Это интересно 700
Тофиг Алиев завоевал "серебро" чемпионата мира по тамблингу - ФОТО 7 ноября 14:53 (UTC+04), Спорт 681
В бакинском метро усилят работу на праздничные дни 7 ноября 14:41 (UTC+04), Общество 737
Хуситы атаковали столицу Саудовской Аравии 7 ноября 14:30 (UTC+04), В мире 1 363
Вниманию водителей: на некоторых дорогах в Баку ввели ограничение скорости 7 ноября 14:17 (UTC+04), Общество 729
Внедорожник протаранил магазин одежды в Бразилии - ВИДЕО 7 ноября 14:10 (UTC+04), В мире 1 326
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 14:06 (UTC+04), Официальная хроника 10 575
Словакия будет судиться с Еврокомиссией 7 ноября 14:00 (UTC+04), В мире 1 346
General-leytenant rütbəsi alan Zaur Rüstəmov kimdir? - DOSYE 7 ноября 13:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 461
Умерла Лидия Федосеева‑Шукшина 7 ноября 13:48 (UTC+04), В мире 1 449
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны 7 ноября 13:41 (UTC+04), Официальная хроника 6 864
Азербайджанские батутисты завоевали серебряную медаль чемпионата мира 7 ноября 13:29 (UTC+04), Спорт 719
"Двусторонний" проект на троих. Азербайджан вошел в TRIPP 7 ноября 13:20 (UTC+04), Политика 7 479
Какой будет погода в Азербайджане в День Победы? - ПРОГНОЗ 7 ноября 13:16 (UTC+04), Общество 2 032
Армения-Турция: Ереван наступил на старые грабли 7 ноября 13:10 (UTC+04), Политика 6 244
НАНА назвала провокацией слухи о назначении Исы Габиббейли Рамизом Мехтиевым 7 ноября 13:05 (UTC+04), Общество 730
Возвращение в освобожденный в Карабах: трогательный ролик ко Дню Победы 7 ноября 13:03 (UTC+04), Общество 752
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству металлопродукции в Агдаме - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 13:01 (UTC+04), Официальная хроника 12 360
Şuşa zəfəri Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindəndir - Kamaləddin Qafarov 7 ноября 13:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 343
Раскрыт способ ускорить старый компьютер 7 ноября 12:52 (UTC+04), Наука и технологии 642
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 12:41 (UTC+04), Официальная хроника 10 268
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 12:35 (UTC+04), Официальная хроника 11 599
Tesla сократит производство Cybertruck 7 ноября 12:32 (UTC+04), Автоновости 697
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам 7 ноября 12:26 (UTC+04), Общество 708
Али Аташов завоевал "бронзу" чемпионата мира по ММА 7 ноября 12:19 (UTC+04), Спорт 642
В колумбийской прессе осветили День Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 12:12 (UTC+04), Политика 3 940
Дорожная полиция обратилась к велосипедистам - ВИДЕО 7 ноября 12:10 (UTC+04), Общество 726
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 12:03 (UTC+04), Официальная хроника 15 107
Историческое здание мэрии Лимы подсвечено цветами флага Азербайджана - ФОТО 7 ноября 12:00 (UTC+04), Общество 2 842
Трамп анонсировал новые телефонные переговоры с Россией и Украиной - ВИДЕО 7 ноября 11:57 (UTC+04), В мире 1 358
Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана приняло участие в 7-м Всемирном медиасаммите в Китае - ФОТО 7 ноября 11:54 (UTC+04), Общество 766
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 7 ноября 11:52 (UTC+04), Туризм
При поддержке Банка ABB прошла первая специализированная международная выставка недвижимости и инвестиций - ФОТО (R) 7 ноября 11:40 (UTC+04), Экономика 1 499
Стало известно, сколько нефти и газа добыли на «Чираге» за годы эксплуатации 7 ноября 11:31 (UTC+04), Экономика 1 519
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемониях закладки фундаментов зданий Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 11 457
В Германии заявили о невозможности передачи Украине систем Patriot 7 ноября 11:16 (UTC+04), В мире 1 405
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 11:05 (UTC+04), Официальная хроника 12 558
ASAN Xidmət не будет работать в эти дни 7 ноября 10:57 (UTC+04), Общество 1 497
Футуристическая система перевозки автомобилей от General Motors из 70-х - ВИДЕО 7 ноября 10:50 (UTC+04), Автоновости 747
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в преддверии Дня Победы состоялось мероприятие - ФОТО 7 ноября 10:38 (UTC+04), Общество 750
Сельджан Махсудова вышла в финал чемпионата мира 7 ноября 10:35 (UTC+04), Спорт 686
Поножовщина в Газахском районе 7 ноября 10:23 (UTC+04), Общество 789
В Лондоне отмечен 8 Ноября - День Победы - ФОТО 7 ноября 10:17 (UTC+04), Политика 1 444
В Индонезии организован прием по случаю Дня Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 10:12 (UTC+04), Политика 1 434
Азербайджанская нефть выросла в цене 7 ноября 10:10 (UTC+04), Экономика 1 461
В Парагвае задержали экс-президента страны Пенью 7 ноября 10:03 (UTC+04), В мире 1 439
Dominikan Respublikasında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil edilib - FOTO 7 ноября 10:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 424
Необычный участник дорожного движения появился на проспекте в Баку - ВИДЕО 7 ноября 09:55 (UTC+04), Общество 940
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского государственного центра профессионального образования - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 09:49 (UTC+04), Официальная хроника 11 916
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 7 ноября 09:42 (UTC+04), Общество 708
Смартфоны Samsung лишили важной детали 7 ноября 09:40 (UTC+04), Наука и технологии 757
General Motors объявил отзыв машин 7 ноября 09:29 (UTC+04), Автоновости 761
США нанесли удар по иранскому острову Кешм 7 ноября 09:14 (UTC+04), В мире 1 677
Московский классический театр представит в Баку спектакль "Мастер и Маргарита" - ВИДЕО 7 ноября 09:10 (UTC+04), Культура 780
Стадион в Ханкенди окрасился в цвета флага Азербайджана ко Дню Победы - ВИДЕО 7 ноября 09:00 (UTC+04), Спорт 747
Трамп объявил о кадровых перестановках 7 ноября 08:47 (UTC+04), В мире 1 551
США нанесли удары по системам ПВО Ирана 7 ноября 08:39 (UTC+04), В мире 1 591
Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по TRIPP 7 ноября 08:30 (UTC+04), Политика 5 202
ВОЗ сообщила о распространении нового штамма коронавируса 7 ноября 08:12 (UTC+04), В мире 1 661
Да успокойтесь вы, наконец, женщина! 7 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 6 665
Трамп сделал громкое заявление об Иране 7 ноября 07:46 (UTC+04), В мире 1 721
Какой будет погода сегодня в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 7 ноября 07:33 (UTC+04), Общество
Францию выведут из НАТО? 7 ноября 07:19 (UTC+04), В мире 1 708
Такой вот «перекресток мира»? Индия довооружает Армению 7 ноября 07:07 (UTC+04), Политика 5 917
День идеально подходит для отдыха - гороскоп на 7 ноября 7 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 890
США ввели санкции против восьми канадских организаций 7 ноября 04:58 (UTC+04), В мире 1 709
Октябрь в Европе стал самым теплым за всю историю 7 ноября 03:45 (UTC+04), Это интересно 836
Ученые раскрыли, какие люди биологически старше своих лет 7 ноября 02:14 (UTC+04), Медицина 1 012
Во Франции мобилизуют десятки тысяч полицейских 7 ноября 01:17 (UTC+04), В мире 1 880
SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение - ФОТО 7 ноября 00:45 (UTC+04), Экономика 1 923
Трамп назвал имя нового руководителя аппарата Белого дома 7 ноября 00:21 (UTC+04), В мире 1 992
Хроника Победы (7.11.2020): Фронт за день до освобождения Шуши - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 00:05 (UTC+04), Политика 2 078
Рубио отправится во Францию 6 ноября 23:34 (UTC+04), В мире 1 952
400 тысяч человек вышли на забастовку в Германии 6 ноября 23:13 (UTC+04), В мире 1 920
Слагаемые стратегии Президента Ильхама Алиева: Победа, Возрождение, Великое возвращение - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 6 ноября 23:00 (UTC+04), Политика 8 307
Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву 6 ноября 22:40 (UTC+04), Официальная хроника 921
Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 22:28 (UTC+04), Официальная хроника 6 334
Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией - ФОТО 6 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 1 981
Технологические компании США получили новый удар 6 ноября 21:43 (UTC+04), Наука и технологии 977
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями сел Солтанлы и Джахангирбейли - ФОТО 6 ноября 21:30 (UTC+04), Официальная хроника 10 441
Евродепутаты смягчили нормы выбросов CO2 для машин 6 ноября 21:16 (UTC+04), Автоновости 876
Президент Ильхам Алиев вручил переселившимся в села Джахангирбейли и Солтанлы жителям ключи от квартир - ФОТО 6 ноября 21:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 861
Защитник "Туран Товуза" вызван в сборную Молдовы 6 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 866
Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 6 ноября 20:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 925
В Баку приостановили работу молочного предприятия после проверки - ФОТО 6 ноября 20:46 (UTC+04), Общество 3 776
Президент-призрак: в Армении треть населения не знает, кто такой Хачатурян 6 ноября 20:36 (UTC+04), Политика 5 648
В Европе снова пригрозили взорвать самолеты с пассажирами 6 ноября 20:31 (UTC+04), В мире 2 142
В Германии самолет упал на трассу, есть погибшие - ВИДЕО 6 ноября 20:16 (UTC+04), В мире 2 298
Грузия выдала Азербайджану двух разыскиваемых граждан 6 ноября 20:03 (UTC+04), Общество 976
Матч Азербайджан - Латвия обслужат арбитры из Хорватии 6 ноября 19:52 (UTC+04), Спорт 975
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы - ВИДЕО 6 ноября 19:44 (UTC+04), Официальная хроника 21 004
Во Франции школьный автобус попал в аварию - ВИДЕО 6 ноября 19:31 (UTC+04), В мире 2 107
Мировой энергорынок столкнулся с серьезной проблемой 6 ноября 19:17 (UTC+04), В мире 2 131
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyəti İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə görüşüb - FOTO 6 ноября 19:10 (UTC+04), Azərbaycanca 2 242
В Агстафе отравились три члена одной семьи 6 ноября 19:06 (UTC+04), Общество 950
Volkswagen и BMW предупредили об интернет-мошенничестве 6 ноября 19:00 (UTC+04), Автоновости 901
Прокурор запросил для Кямрана Асадова 3 года тюрьмы 6 ноября 18:49 (UTC+04), Общество 983
Президент Ильхам Алиев: Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться нашей Победой - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 6 ноября 18:40 (UTC+04), Официальная хроника 12 940
Внучка Тараны Мурадовой дебютировала на Azerbaijan Dance Festival - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 18:37 (UTC+04), Культура 1 227
Постоянное представительство Нахчывана в Баку ликвидировано 6 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 2 120
В Брюсселе ко Дню Победы Азербайджана прошел концерт - ФОТО 6 ноября 18:24 (UTC+04), Политика 2 085
Во Франции число задержанных в день протестов превысило 600 6 ноября 18:18 (UTC+04), В мире 2 021
Президент Ильхам Алиев: Возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев было заветной мечтой каждого нашего гражданина 6 ноября 18:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 512
В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента страны 6 ноября 18:09 (UTC+04), В мире 2 077
Hansı peşələrə maraq daha çoxdur? - Gənclərin yeni seçimi - VİDEO 6 ноября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 2 069
Азербайджанские пловцы завоевали две медали и обновили рекорд страны в Беларуси - ФОТО 6 ноября 18:01 (UTC+04), Спорт 875
При поддержке Банка ABB за один день высажено 1250 деревьев (R) 6 ноября 17:49 (UTC+04), Экономика 2 111
В Кении отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 17:45 (UTC+04), Политика 2 105
Еще новости