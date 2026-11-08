Дана Уайт отклонил предложение Трампа

Глава UFC Дана Уайт отклонил предложение президента США Дональда Трампа занять пост пресс-секретаря Белого дома. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, Уайт отверг эту идею. Один из помощников американского лидера предположил, что публикация Трампа была шуткой, указала телекомпания.

Американский лидер ранее написал в Truth Social, что предложил Уайту стать пресс-секретарем Белого дома. Трамп также предложил назначить российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова помощниками Уайта, если он согласится на новую должность.