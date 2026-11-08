https://news.day.az/world/1872930.html США атаковали судно при попытке прорыва блокады Ирана - ВИДЕО Войска CENTCOM США вывели из строя грузовое судно под флагом Сент-Китс в Оманском заливе, после того "как оно неоднократно игнорировало предупреждения и пыталось прорвать военно-морскую блокаду против Ирана".
США атаковали судно при попытке прорыва блокады Ирана - ВИДЕО
Войска CENTCOM США вывели из строя грузовое судно под флагом Сент-Китс в Оманском заливе, после того "как оно неоднократно игнорировало предупреждения и пыталось прорвать военно-морскую блокаду против Ирана".
Военный самолет США нанес точный удар по корме судна после того, как экипажу было приказано покинуть указанные районы, сообщает CENTCOM.
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