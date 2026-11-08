Названа возможная причина упадка цивилизации майя

Группа палеохимиков установила, что широкое применение цивилизацией майя красных красителей на основе соединений ртути спровоцировало интенсивное накопление токсичного металла в водных ресурсах и окружающей среде. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Science Advances, экологическое загрязнение могло стать одним из ключевых факторов, приведших к упадку этой древней культуры, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К такому заключению пришли специалисты из США, Мексики и Великобритании под руководством доцента Обернского университета (США) Мэттью Уотерса. Объектом изучения стала экологическая обстановка в низменных районах полуострова Юкатан, где в классический период (250-950 годы н. э.) процветало множество городов-государств майя. Вопрос о причинах одновременного исчезновения крупнейших поселений этой цивилизации в IX веке н. э. длительное время оставался предметом научных дискуссий.

Поводом для новой гипотезы послужили археологические находки: в погребениях и на культурных памятниках классической эпохи майя обнаружено значительное количество ртутных пигментов, включая киноварь и жидкую ртуть. Аналогичные высокие концентрации зафиксированы и в почвах ряда древних городов. Это позволило предположить, что повсеместное использование ртути оказывало разрушительное воздействие как на здоровье населения, так и на локальные экосистемы.

Для проверки этой теории исследователи извлекли донные отложения из озер Коба и Шканче, расположенных вблизи крупных поселений того времени. Изучая керны грунта, формировавшиеся на протяжении тысячелетий, ученые провели их стратиграфический и хронологический анализ, измерив содержание соединений ртути в слоях, соответствующих разным историческим периодам. В качестве контрольных образцов были взяты данные из двух озер, находившихся в удалении от майянских полисов.

Анализ показал, что в отложениях классического периода уровни ртути достигали рекордных значений - до 18 микрограмм на грамм, что многократно превышает современные предельно допустимые нормы для питьевой воды. Темпы накопления токсичного металла в эту эпоху оказались в десятки раз выше, чем в иные исторические отрезки.

Более того, рост концентрации ртути коррелировал с резким падением активности цианобактерий и водорослей, а также с вымиранием ряда видов моллюсков и ракообразных. По словам Мэттью Уотерса и его коллег, эти данные свидетельствуют о критическом ущербе, нанесенном водным экосистемам, и подтверждают тезис о том, что масштабное ртутное загрязнение стало одним из катализаторов коллапса классической цивилизации майя.