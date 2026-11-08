Названы способы решить все проблемы компьютера с Windows

В Windows есть встроенные инструменты, которые помогут решить большинство связанных с компьютером проблем. Об этом сообщает издание PCWorld, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам старшего редактора медиа Марка Хахмана, первым шагом при поломках операционной системы (ОС) остаются стандартные средства устранения неполадок. Чтобы их найти, нужно зайти в раздел "Система", открыть подраздел "Устранение неполадок" и выбрать пункт "Другие средства устранения неполадок". Хахман объяснил, что находящиеся там инструменты могут помочь при проблемах с интернетом, принтером или обновлениями Windows.

Если встроенные инструменты не помогли, то специалист назвал другой способ решить проблему - воспользоваться Quick Machine Recovery или облачным механизмом автоматического восстановления. Он позволяет восстановить состояние ОС до момента поломки. Эта опция сохраняет не только систему, но и приложения, настройки и локальные файлы.

В крайнем случае журналист предложил переустановить текущую версию Windows. Для этого нужно открыть раздел "Система", выбрать подраздел "Восстановление" и пункт "Исправить проблемы без сброса ПК". По словам журналиста Хахмана, описанный способ должен исправить поврежденные компоненты системы, сохранив приложения, файлы и настройки.