https://news.day.az/society/1872945.html Освобождение Карабаха стало одним из счастливейших дней моей жизни - жительница Ходжалы Тот момент, когда я вместе с семьей услышала по телевизору новость об освобождении Карабаха, стал одним из самых счастливых дней в моей жизни. Как передает Day.Az, об этом в комментарии Trend заявила жительница города Ходжалы Джейран Азизова. Она отметила, что в период 44-дневной Отечественной войны делала все возможное и в тылу.

Освобождение Карабаха стало одним из счастливейших дней моей жизни - жительница Ходжалы

Общество, 8 ноября 2026 10:03 (UTC +04:00) 354
Освобождение Карабаха стало одним из счастливейших дней моей жизни

Тот момент, когда я вместе с семьей услышала по телевизору новость об освобождении Карабаха, стал одним из самых счастливых дней в моей жизни.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Trend заявила жительница города Ходжалы Джейран Азизова.

Она отметила, что в период 44-дневной Отечественной войны делала все возможное и в тылу. Вместе с другими женщинами в Барде и Агдаме они собирали и отправляли помощь военнослужащим, а также жителям нуждающихся в поддержке регионов.

"Я сама являюсь членом семьи шехида. Мой супруг погиб в 1992 году. Он был военнослужащим Национальной армии. От всей души поздравляю с этой победой весь наш народ, Президента Ильхама Алиева, нашу армию и ветеранов войны. Целую руки и глаза матерям и отцам шехидов.

17 февраля 2024 года я впервые приехала в свой дом. Увидев, что в нем жили армяне и на балконе было написано имя "Эвелина", я словно застыла на месте и не смогла войти внутрь. Тогда это произвело на меня очень тяжелое впечатление. А 25 мая мы вернулись в Ходжалы. Государство прекрасно отремонтировало мой дом и вернуло его мне. Я вернулась на родную землю и вновь обрела свой дом. Моей радости не было предела.

 

Сегодня Ходжалы стал еще красивее, чем прежде. У нас есть аптека, больница, магазины, школа и детский сад. У нас постоянно есть вода, электричество и газ. Постепенно нас обеспечивают практически всем необходимым. За это я благодарю наше государство, Президента Ильхама Алиева и все учреждения, которые трудятся ради нас.

С тех пор как я вернулась в Ходжалы, я ни дня не скучала по Баку. Я живу здесь уже почти три года и всего два раза ездила в Баку. Ходжалы настолько дорог мне, что ни одно другое место не может сравниться с ним. Ничто не заменит мне его воду и воздух. Я вернулась в Ходжалы. Пусть Аллах больше никогда не разлучает нас и никого не оставляет без Родины", - сказала она.

Дж. Азизова поздравила весь азербайджанский народ с Днем Победы, выразила уважение семьям шехидов, а ветеранам и участникам войны пожелала крепкого здоровья.

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Слагаемые стратегии Президента Ильхама Алиева: Победа, Возрождение, Великое возвращение - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 6 ноября 23:00 (UTC+04), Политика 8 310
Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву 6 ноября 22:40 (UTC+04), Официальная хроника 922
Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 22:28 (UTC+04), Официальная хроника 6 335
Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией - ФОТО 6 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 1 984
Технологические компании США получили новый удар 6 ноября 21:43 (UTC+04), Наука и технологии 978
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями сел Солтанлы и Джахангирбейли - ФОТО 6 ноября 21:30 (UTC+04), Официальная хроника 10 442
Евродепутаты смягчили нормы выбросов CO2 для машин 6 ноября 21:16 (UTC+04), Автоновости 877
Президент Ильхам Алиев вручил переселившимся в села Джахангирбейли и Солтанлы жителям ключи от квартир - ФОТО 6 ноября 21:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 862
Защитник "Туран Товуза" вызван в сборную Молдовы 6 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 867
Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 6 ноября 20:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 928
В Баку приостановили работу молочного предприятия после проверки - ФОТО 6 ноября 20:46 (UTC+04), Общество 3 778
Президент-призрак: в Армении треть населения не знает, кто такой Хачатурян 6 ноября 20:36 (UTC+04), Политика 5 653
В Европе снова пригрозили взорвать самолеты с пассажирами 6 ноября 20:31 (UTC+04), В мире 2 146
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Грузия выдала Азербайджану двух разыскиваемых граждан 6 ноября 20:03 (UTC+04), Общество 977
Матч Азербайджан - Латвия обслужат арбитры из Хорватии 6 ноября 19:52 (UTC+04), Спорт 976
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы - ВИДЕО 6 ноября 19:44 (UTC+04), Официальная хроника 21 004
Во Франции школьный автобус попал в аварию - ВИДЕО 6 ноября 19:31 (UTC+04), В мире 2 110
Мировой энергорынок столкнулся с серьезной проблемой 6 ноября 19:17 (UTC+04), В мире 2 134
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyəti İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə görüşüb - FOTO 6 ноября 19:10 (UTC+04), Azərbaycanca 2 245
В Агстафе отравились три члена одной семьи 6 ноября 19:06 (UTC+04), Общество 951
Volkswagen и BMW предупредили об интернет-мошенничестве 6 ноября 19:00 (UTC+04), Автоновости 902
Прокурор запросил для Кямрана Асадова 3 года тюрьмы 6 ноября 18:49 (UTC+04), Общество 984
Президент Ильхам Алиев: Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться нашей Победой - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 6 ноября 18:40 (UTC+04), Официальная хроника 12 941
Внучка Тараны Мурадовой дебютировала на Azerbaijan Dance Festival - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 18:37 (UTC+04), Культура 1 227
Постоянное представительство Нахчывана в Баку ликвидировано 6 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 2 123
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Президент Ильхам Алиев: Возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев было заветной мечтой каждого нашего гражданина 6 ноября 18:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 513
В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента страны 6 ноября 18:09 (UTC+04), В мире 2 080
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Азербайджанские пловцы завоевали две медали и обновили рекорд страны в Беларуси - ФОТО 6 ноября 18:01 (UTC+04), Спорт 876
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