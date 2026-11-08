Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов

Идеология азербайджанства - это философия, лежащая в основе всех наших успехов. Азербайджанство - это философия, объединяющая всех наших граждан. Азербайджанство - это идеология, ведущая нас вперед.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

"В Азербайджане все этнические группы, представители всех религий живут как одна семья, и нас объединяют гражданская солидарность и идеология азербайджанства. Это наша национальная идея. Хочу еще раз сказать, что это путь, ведущий в будущее", - подчеркнул глава государства.