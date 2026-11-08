https://news.day.az/officialchronicle/1872990.html Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов Идеология азербайджанства - это философия, лежащая в основе всех наших успехов. Азербайджанство - это философия, объединяющая всех наших граждан. Азербайджанство - это идеология, ведущая нас вперед.
Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов
Идеология азербайджанства - это философия, лежащая в основе всех наших успехов. Азербайджанство - это философия, объединяющая всех наших граждан. Азербайджанство - это идеология, ведущая нас вперед.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.
"В Азербайджане все этнические группы, представители всех религий живут как одна семья, и нас объединяют гражданская солидарность и идеология азербайджанства. Это наша национальная идея. Хочу еще раз сказать, что это путь, ведущий в будущее", - подчеркнул глава государства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре