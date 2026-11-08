https://news.day.az/officialchronicle/1872957.html Президент Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу из города Ханкенди по случаю Дня Победы Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу из города Ханкенди по случаю Дня Победы. Как передает Day.Az, прямую трансляцию обращения главы государства можно будет посмотреть сегодня в 12:00.
Президент Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу из города Ханкенди по случаю Дня Победы
Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу из города Ханкенди по случаю Дня Победы.
Как передает Day.Az, прямую трансляцию обращения главы государства можно будет посмотреть сегодня в 12:00.
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