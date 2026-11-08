В столице Колумбии разместили баннер в честь Победы Азербайджана - ФОТО

В столице Колумбии Боготе отмечают серией мероприятий 8 Ноября - День Победы Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по случаю праздника на большом электронном табло, расположенном вдоль одной из главных автомагистралей города, был размещен специальный визуальный баннер с изображением государственного флага Азербайджана и отражением исторической Победы страны.

Баннер транслировался в течение дня в районе с интенсивным движением транспорта и привлек внимание многочисленных жителей города.

Инициатива направлена на популяризацию Дня Победы Азербайджана в Колумбии и привлечение внимания международной общественности к исторически значимой для нашей страны дате. Подобные мероприятия также способствуют развитию культурных связей и взаимного знакомства между Азербайджаном и Колумбией.