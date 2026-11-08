МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на официальной странице ведомства в социальной сети X.

"В шестую годовщину освобождения Карабаха сердечно поздравляем братский азербайджанский народ и Азербайджанское государство с Днем Победы. С глубоким уважением и скорбью чтим память всех героев, отдавших свои жизни за Родину", - говорится в публикации.