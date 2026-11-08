https://news.day.az/politics/1872950.html МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы. Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на официальной странице ведомства в социальной сети X. "В шестую годовщину освобождения Карабаха сердечно поздравляем братский азербайджанский народ и Азербайджанское государство с Днем Победы.
МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО
Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на официальной странице ведомства в социальной сети X.
"В шестую годовщину освобождения Карабаха сердечно поздравляем братский азербайджанский народ и Азербайджанское государство с Днем Победы. С глубоким уважением и скорбью чтим память всех героев, отдавших свои жизни за Родину", - говорится в публикации.
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