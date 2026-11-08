Победа Азербайджана в войне дала надежду всему региону - Новруз Аслан для Day.Az

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

Еще до войны 2020 года, до Победы, Президент Азербайджана в значимые для страны даты обязательно посещал населенные пункты вблизи линии соприкосновения, места размещения вынужденных переселенцев, встречался с людьми и всегда говорил о том, что оккупация не вечна и азербайджанцы обязательно вернутся на родные земли. Это не был пропагандистский прием, это говорилось искренне, от всей души и с большой уверенностью. И эта уверенность передавалась и нам. Мы верили в своего Президента и ни минуты не сомневались, что территориальная целостность страны будет восстановлена, потому что у Азербайджана есть лидер, который сделает для этого все.

Очень тронула меня встреча Президента Ильхама Алиева с жителями сел в Джебраильском и Зангиланском районах. Для бывших вынужденных переселенцев построены прекрасные дома, созданы все условия. Но самое главное для них, думаю, - это сама возможность ступить на родную землю, растить здесь своих внуков и участвовать в возрождении родного края. Мне запомнилось, как один из вынужденных переселенцев назвал возвращение через тридцать три года в родное село настоящим чудом. Он в чем-то прав. То, что всего через шесть лет после Победы он, не видевший родного села несколько десятилетий, смог вернуться, получил здесь дом со всеми условиями, - это чудо. Но это чудо сотворено людьми, и этим оно особенно ценно.

Авторами Победы были наша армия, наше единство и наш Лидер. Под руководством Президента Ильхама Алиева была проведена многолетняя подготовка к победоносной войне, обеспечены дипломатические тылы, построена сильная армия. Политика главы государства стала основой единства азербайджанского общества, которое только укрепилось во время Второй карабахской войны. Хотя недруги прогнозировали раскол, разобщенность, дезертирство со стороны национальных меньшинств, все произошло с точностью до наоборот.

Как сказал Президент, азербайджанский народ во время 44-дневной Отечественной войны объединился в единый кулак. Эта Победа вечно будет жить в наших сердцах. Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться этой Победой, потому что мы, проливая кровь на поле боя, восстановили справедливость, восстановили свое достоинство и свои права. Азербайджанский лидер прав, говоря, что самым большим знаком уважения к светлой памяти шехидов является возрождение Карабаха.

Мало одержать Победу. Нужно уметь сделать это достойно, а потом подняться на ноги после тридцатилетнего конфликта и начать восстанавливать земли и возвращать туда людей. Всего шесть лет прошло. Вы только представьте - всего шесть! А в Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись около ста тысяч человек!

Надо сказать, что Победа Азербайджана имеет значение не только для нас. Это событие имело большую значимость для всего нашего региона. У него появилась надежда на мир и стабильность. Говоря о регионе, мы говорим о людях, о будущем, об уверенности, что матери больше не будут терять сыновей на полях сражений. Наша Победа важна и с политической, и с психологической, и с гуманитарной, и с экономической точек зрения. После нашей Победы появился TRIPP, очень важный для региона проект, который станет частью Зангезурского коридора, в свою очередь являющегося сегментом Транскаспийского международного транспортного маршрута, или же, по-другому, Среднего коридора. На днях стало известно, что Азербайджан, Армения и США создали трехсторонние группы технического планирования для ускорения работ по проекту. Действительно, эти работы стоит ускорить.

Наша победа принесла нашему региону надежду на спокойствие. Однако, все еще остаются те, кого это не устраивает. Некоторые внешние игроки все еще заинтересованы в дестабилизации, потому что их задача - втянуть мир в состояние хаоса, и стабильность на Южном Кавказе в эти планы не вписывается. Трудно представить, что глобальный хаос может быть кому-то выгоден. Волей-неволей начинаешь задумываться о каком-то потустороннем влиянии. Каждое утро мы слышим о новом конфликте, новом очаге напряженности, беспорядках в той или иной части мира. Конфликтуют друг с другом вчерашние партнеры и союзники, единоверцы. Никаких границ и гарантий больше нет. Человечество охватила какая-то необъяснимая всеобщая вражда. На полном серьезе люди говорят о ядерной войне и конце света, скупают продукты, крушат города.

Одним из немногих регионов стабильности в последние шесть лет был Южный Кавказ. Благодаря нашей Победе и миролюбивой политике Баку регион из конфликтной зоны превратился в островок стабильности. Это огромное достижение, и его сейчас тоже хотят вырвать у нас из рук.

Победа Азербайджана не только дала надежду на будущее Южному Кавказу. Она также стала примером того, что даже самые застарелые и тяжелые конфликты могут разрешаться в рамках международного права и закона справедливости. Знаете, я, несмотря ни на что, продолжаю верить во вселенскую справедливость. Наша Победа была первой искрой, которая могла зажечь у мира желание перестать конфликтовать и убивать. Урегулирование карабахского конфликта военным путем, но с соблюдением всех норм международного права, показало, что война - это не бои без правил. А именно так выглядят все сегодняшние вооруженные конфликты. Они ведутся без соблюдения правил войны, в них не остается места гуманизму.

Азербайджан и тут показал пример. После всего, что было за тридцать лет, мы предложили противнику мир, мы начали с ним торговать, лидеры вчера еще враждовавших государств сейчас встречаются, обсуждают общие планы. Это уникальный опыт, который должен обязательно изучаться и применяться, если наш мир хочет выжить.

Победа Азербайджана признана всеми, хотя не все готовы в этом признаться. Страны как люди. Поясню. Есть люди, которые умрут, но не поздравят с днем рождения или с наградой, не скажут комплимент, да просто не поздороваются. Не потому, что они враждуют с вами, а просто это в их природе. Внутри у них имеется некий тормоз, не дающий открыть рот. Тормозом для государств и политиков являются интересы, политические, религиозные предпочтения. Но по факту это ничего не меняет. Пусть Европа не поздравила Азербайджан с Победой, тот факт, что сотрудничество с Евросоюзом и с европейскими странами расширяется, говорит о том, что ее признали и приняли все. Никаких вопросов и сомнений по поводу права Азербайджана любым путем освободить свои международно признанные территории ни у кого не осталось. Да их и не было, просто эти страны и круги исходили из тех самых интересов, которые определяются различными факторами - этническим, конфессиональным, культурным, расовым. Присутствует также зависть и нетерпимость к успехам Азербайджана и независимости политики Баку. Все это мешает открыто поздравлять нас с Днем Победы, но никак не влияет на сам факт признания необратимости созданной Азербайджаном реальности.

То, что все приветствуют мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, то, что даже самые нетерпимые к нам опекуны Еревана отошли в сторону, говорит само за себя. Новые реалии признаны и приняты. Нет никаких законных оснований не признавать нашу Победу.

Президент Ильхам Алиев построил правильную политику. Мы не ждем ни от кого поздравлений, комплиментов или похвалы. Мы идем своей дорогой. Кто с нами - наши друзья. Кто не с нами - и не надо, дай бог им здоровья. Кто против нас - многое теряют. Недруги должны знать, что мы никого не боимся. Мы - не самые сильные, не малые большие, не самые богатые, но при этом мы ни от кого не зависим и не смотрим никому в руки. Мы уверены в своей правоте. Нам не нужно ничего чужого. Мы просто хотим жить спокойно на своей земле, развивать свою страну, сотрудничать с соседями.

Еще раз повторю - несмотря на некоторый пессимизм по поводу ситуации в мире, я все равно верю во вселенскую справедливость. Наверное, нашему миру необходимо через все это пройти. Азербайджан уже прошел через главные испытания и вышел из них достойно, с чистыми руками, чистой совестью и чистой Победой.