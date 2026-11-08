https://news.day.az/azerinews/1872951.html Zəfər Günü xalqımızın çoxminillik tarixində yaşanan ən şərəfli dövrlərdən biridir - Eldar Əzizov Azərbaycan xalqı vahid subyekt kimi dünyanın ictimai-siyasi sistemində mühüm yer tutub və Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində bu mövqe gündən-günə daha da güclənir.
Zəfər Günü xalqımızın çoxminillik tarixində yaşanan ən şərəfli dövrlərdən biridir - Eldar Əzizov
Azərbaycan xalqı vahid subyekt kimi dünyanın ictimai-siyasi sistemində mühüm yer tutub və Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində bu mövqe gündən-günə daha da güclənir.
Trend-in müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov bazar günü Zəfər abidəsini ziyarəti zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Tariximizə nəzər saldıqda, xüsusilə 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı yaşanan bu günlər xalqımızın çoxminillik tarixində yaşayan ən şərəfli və layiqli dövrlərdən biri kimi qiymətləndirilir", - deyə o bildirib.
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