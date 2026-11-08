https://news.day.az/world/1872953.html Демократы готовят многомиллиардную помощь Украине Демократическая партия США после победы на выборах в конгресс планирует новый пакет военной помощи Украине на $15 млрд. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Демократы готовят многомиллиардную помощь Украине
Демократическая партия США после победы на выборах в конгресс планирует новый пакет военной помощи Украине на $15 млрд. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Демократы в конгрессе работают над подготовкой нового пакета помощи в сфере безопасности для Киева; по оценке одного из помощников демократов в комитете палаты представителей по иностранным делам, его объем может составить около $15 млрд", - говорится в материале.
По данным издания, для реализации плана демократы планируют воспользоваться полномочиями в сфере бюджетных расходов и парламентского контроля.
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