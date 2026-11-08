Демократы готовят многомиллиардную помощь Украине

Демократическая партия США после победы на выборах в конгресс планирует новый пакет военной помощи Украине на $15 млрд. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Демократы в конгрессе работают над подготовкой нового пакета помощи в сфере безопасности для Киева; по оценке одного из помощников демократов в комитете палаты представителей по иностранным делам, его объем может составить около $15 млрд", - говорится в материале.

По данным издания, для реализации плана демократы планируют воспользоваться полномочиями в сфере бюджетных расходов и парламентского контроля.