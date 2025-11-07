Победа изменила Азербайджан, регион и каждого из нас

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

Победа изменила каждого из нас. Не могла не изменить. Могу судить по себе. После 44-дневной войны я лично стал ощущать себя совсем по-иному, даже дышать стало легче. Каждый из нас осознал, что стал гражданином страны, которая победила, восстановила свою целостность и суверенитет, закрыла вопрос сепаратизма и сумела за короткий период предстать перед миром совсем в ином свете. Азербайджан, одержав блестящую военную победу, стал новым важным игроком, региональным лидером, страной средней силы, заявившей о готовности играть активную роль в мировых процессах

Победа изменила нас как общество, как народ. Мы стали народом-победителем. Мы сумели показать всему миру, что азербайджанский народ способен защитить себя, отстоять свое достоинство и свою землю. Когда мы говорим об азербайджанском народе, мы подразумеваем не только азербайджанских тюрок, но и все народы, населяющие нашу многонациональную страну. Мы все вместе показали, на что способен народ, сплотившийся в единый кулак. Это единство стало одним из факторов, предопределивших Победу. Да, мы едины, верны своей Родине и не позволим никому больше посягать на ее независимость и целостность. Мы сплотились вокруг Президента Ильхама Алиева и Азербайджанской армии и вместе обеспечили историческую Победу.

Хотел бы напомнить, что так было не всегда. Азербайджанский народ не всегда был сплочен и не всегда верил своему лидеру. В начале 90-х, в самый трудный для страны период республика погрязла в хаосе и внутриполитическом противостоянии. Бездарное руководство, пришедшее во власть путем переворота, не сумело сплотить народ и предотвратить оккупацию территорий. Я не берусь прогнозировать, что было бы с Азербайджаном, если бы не вернулся к власти общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Единение народа началось с Нахчывана, когда его возглавил Гейдар Алиев. Не только в автономии, но и по всему Азербайджану его возвращение вызвало моральный подъем. И когда бездарные руководители, потерявшие земли и не способные сдержать начинающуюся гражданскую войну, обратились к общенациональному лидеру с просьбой вернуться в Баку, народ с облегчением вздохнул. До сих пор помню, как в октябре 1994 года, когда стране грозила очередная дестабилизация, Гейдар Алиев обратился к народу с призывом защитить нашу государственность, и буквально за пару часов возле президентского аппарата собрались сотни тысяч людей. Это был замечательный момент, показавший, что азербайджанский народ против хаоса.

Народ увидел в Президенте Ильхаме Алиеве своего лидера сразу. С первых своих лагов новый глава государства продемонстрировал, что крепко держит штурвал нашего корабля. Было много проблем, определенные силы не раз пытались угрожать стабильности Азербайджана, но за Президентом стоял народ, и никому не удалось расшатать нашу государственность.

Ильхам Алиев продолжил дело общенационального лидера. Шаг за шагом он вел Азербайджан к Победе. Страна постепенно справилась с последствиями войны и оккупации, поставила на ноги рухнувшую экономику, построила армию. Президент всегда знал, что, как и когда нужно делать для достижения главной цели, осуществления главной мечты азербайджанского народа. Ильхам Алиев прошел школу Гейдара Алиева. Он находился радом с отцом в годы его президентства, был свидетелем зарождения позитивных тенденций и первых успехов независимого Азербайджана. Это была сильная школа и, став Президентом, Ильхам Алиев уже был полностью готов к тому, чтобы возглавить государство. Все, что он обещал народу, было выполнено. Он обещал народу, что наши земли будут освобождены - и эта цель была достигнута.

Осенью 1993 года Гейдар Алиев обратился к народу с призывом власть на защиту Родины. После этого призыва тысячи молодых людей записались в добровольцы и врагу начало оказываться реальное сопротивление. Сопротивление оккупантам перестало носить хаотичный характер, что обеспечило армии успехи зимой 1993-1994 годов.

Тот же энтузиазм охватил наш народ после обращения Президента Ильхама Алиева 27 сентября 2020 года. Мы все свидетели, как десятки тысяч молодых людей осаждали военкоматы страны, желая идти на фронт. Даже люди непризывного возраста, должностные лица хотели взяться за оружие. Я лично знаю нескольких депутатов и даже одного замминистра, которые пытались записаться в добровольцы. Это был мощный и доселе невиданный духовный подъем среди народа. И тут, конечно же, большую роль играл авторитет лидера. Если бы народ не верил в своего лидера, он не пошел бы за ним.

Как всем известно, определенные круги внутри и за пределами Азербайджана до сих пор не оставляют мыслей о госперевороте. СМИ сегодня полны информации по этому поводу, поэтому не буду останавливаться подробно. Эти попытки, как все предыдущие, провалились. Потому что наш лидер - величайший политических гроссмейстер, который умеет правильно расставлять фигуры, делать правильные ходы и рисковать в нужный момент. Все его шаги направлены на достижение общенациональных целей, на обеспечение интересов государства и народа. Обратите внимание, как верит в Президента наша молодежь, с какой любовью относится к нему народ. Народ невозможно обмануть, он всегда чувствует фальшь. В словах и рукопожатиях Президента народ чувствует искренность и идет навстречу с открытым сердцем. Народ верит Ильхаму Алиеву и верит в Ильхама Алиева.

Президент всегда говорил, что Азербайджан не хочет кровопролития, что мы готовы решить вопрос мирным путем, и в то же время подчеркивал, что если мирный путь окажется безрезультатным, мы освободим свои земли любыми доступными нам способами в рамках международного права. Противник посчитал эти слова дежурными фразами, упустив из внимания, что Президент Ильхам Алиев никогда не бросает слов на ветер. Все, чего достиг Азербайджан, он достиг благодаря мудрости, терпению и дальновидности Президента Ильхама Алиева.

Пять лет Азербайджан идет по пути восстановления и созидания на освобожденных землях. Мы принесли региону мир. Страшно представить, что ждало бы регион сегодня, если бы в 2020 году мы не положили конец карабахскому конфликту, не освободили свои земли и не восстановили в этой части мира действие международного права.

Если говорить о том, как изменила наша Победа регион, то мы восстановили не только свою территориальную целостность, но и вернули силу международному праву. Мы вернули в правовое поле Армению. Она перестала быть оккупантом, стала рукопожатной страной в тех границах, в которых ей и полагалось быть. Сегодня между двумя странами установился реальный мир. Уже более года на границах нет стрельбы.

Изменилась ситуация и для Грузии. В годы армянской оккупации она находилась в сложном положении, так как приходилось маневрировать между двумя враждующими соседями. Наша Победа открыла возможность для обновления отношений в нашем регионе. Мы, как известно, открыли транзит грузов для Армении, Ереван тоже сделал встречный шаг. То есть налаживается региональный обмен, как политический, так и экономический. Благодаря нашей победе, Южный Кавказ теперь шире может включиться в глобальные проекты, чему всегда мешал карабахский конфликт. В нашем регионе больше нет серых зон, нет тех рисков, которые имелись в годы армянской оккупации. Весь мир сегодня говорит о Зангезурском коридоре, который после встречи в Вашингтоне стал называться Маршрутом Трампа. Как бы он не назывался, Азербайджан играет на этом маршруте ключевую роль. Мог ли кто-то пять лет назад представить себе строительство дороги из Азербайджана в Азербайджан через Армению?

Это Победа каждого из нас, каждого азербайджанца. В мире нас пятьдесят миллионов, и каждый несет в себе частицу этой Победы. Азербайджан сделал для мира в регионе все. 2026 год, думаю, станет решающим в судьбе Южного Кавказа. Почему-то у меня есть уверенность, что все пойдет по тому плану, который составил Президент Ильхам Алиев.

После Победы возникла необходимость в формировании новой национальной идеи. Если прежде она была основана на необходимости освобождения земель от оккупации, то сегодня перед страной стоят совсем другие задачи. У Азербайджана прекрасное будущее. Мы будем поддерживать отношения со всеми игроками, мы не будем ни с кем враждовать. Мы не будем враждовать ни с севером, ни с югом, ни с западом, ни с востоком. У нас будет совершенно новый креативный сбалансированный подход - блюсти свои национальные интересы и при этом учитывать интересы своих соседей и партнеров. Мы посеяли семена мира и добра, и уже появляются всходы.

И еще один важный момент. В годы конфликта мне не раз приходилось участвовать в международных мероприятиях и встречаться с зарубежными коллегами. Я помню ту надменность, с которой они относились к нам, помню, как важно вышагивали мимо и как смотрели свысока. Теперь походка изменилась у нас. Но мы, став единственной страной в мире, одержавшей такую полную и блестящую победу после тридцати лет оккупации, не задираем носы. Мы просто вернули себе гордость и достоинство и не собираемся этого скрывать.

Справедливость восторжествовала, и все благодаря нашему единению, нашему мужеству и стойкости нашего лидера. Мы прошли многое, пережили трагедии, потери. Но мы вышли из этих трудностей с высоко поднятой головой. Это не каждому дано.