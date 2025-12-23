https://news.day.az/society/1804511.html Участники II Форума религиозных деятелей Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО Руководство Государственного комитета по работе с религиозными образованиями и участники II Форума религиозных деятелей Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, воздали дань уважения его памяти, возложили венок и цветы.
Участники II Форума религиозных деятелей Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Руководство Государственного комитета по работе с религиозными образованиями и участники II Форума религиозных деятелей Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, воздали дань уважения его памяти, возложили венок и цветы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была почтена также память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре