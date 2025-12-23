Руководство Государственного комитета по работе с религиозными образованиями и участники II Форума религиозных деятелей Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, воздали дань уважения его памяти, возложили венок и цветы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была почтена также память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.