Импорт и продажа этой продукции в Азербайджане освобождается от НДС

В Азербайджане планируется освободить от НДС импорт и продажу органоминеральных удобрений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что использование удобрений имеет большое значение для динамичного развития сельского хозяйства и повышения производительности. Согласно действующему законодательству, от НДС освобожден только импорт и продажа минеральных удобрений.

В целях повышения доступности удобрений для сельскохозяйственных производителей, усиления обеспечения населения экологически чистой сельскохозяйственной продукцией и вовлечения в переработку сырья, выбрасываемого в окружающую среду в качестве отходов, планируется освободить от НДС импорт и продажу органоминеральных удобрений.

Таким образом, начиная с 2026 года, наряду с минеральными удобрениями, НДС не будет взиматься с импорта и продажи органических и органико-минеральных удобрений.

В результате этих изменений ожидается снижение затрат сельскохозяйственных производителей, что, в свою очередь, повлияет на конечные потребительские цены. Одновременно с этим расширится доступ населения к экологически чистой и высококачественной сельскохозяйственной продукции, а также укрепится развитие и устойчивость сектора.