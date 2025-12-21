iPhone вызвал полицию на место ДТП с жертвой

Автоматическое оповещение от iPhone привело экстренные службы к месту серьезного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Калифорнии. Как сообщили в дорожной полиции штата и пожарном управлении округа Санта-Барбара, вечером 17 декабря система экстренного вызова сработала после падения автомобиля Jeep Gladiator с крутого обрыва высотой около 90 метров. Об этом пишет Santa Barbara Independent (SB Independent), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел 17 декабря на удаленном участке возле горного лагеря Фигероа. Центр связи в Сан-Луис-Обиспо получил автоматический сигнал от iPhone около 16:40. Прибывшие на место патрульные обнаружили перевернутый автомобиль, водитель которого оставался заблокированным внутри. Спасатели совместно с рейнджером извлекли пострадавшего и немедленно начали проводить реанимационные мероприятия. Однако мужчина так и не выжил.

Операция по эвакуации осложнялась сложным рельефом - для подъема пришлось использовать веревочную систему. Изначально запрашивалась воздушная поддержка, но вызов был отменен из-за сильного ветра. Личность водителя, который был единственным человеком в автомобиле, пока не раскрывается.

Расследование обстоятельств происхождения продолжается.