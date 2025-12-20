Необычный автомат в США - банка газировки за объятие

В США появились необычные автоматы с газированными напитками, получить которые можно лишь после объятий.

Как сообщают Day.Az, один из таких автоматов установлен в одном из магазинов сети Walmart. Устройство выдает банку колы только после того, как человек обнимает автомат, реагирующий на прикосновения.

Отмечается, что подобные автоматы также были установлены в Сингапуре и Стамбуле.

Представлям вниманию читателей кадры необычного автомата: