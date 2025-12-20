https://news.day.az/world/1804027.html Необычный автомат в США - банка газировки за объятие - ВИДЕО В США появились необычные автоматы с газированными напитками, получить которые можно лишь после объятий. Как сообщают Day.Az, один из таких автоматов установлен в одном из магазинов сети Walmart. Устройство выдает банку колы только после того, как человек обнимает автомат, реагирующий на прикосновения.
Необычный автомат в США - банка газировки за объятие - ВИДЕО
В США появились необычные автоматы с газированными напитками, получить которые можно лишь после объятий.
Как сообщают Day.Az, один из таких автоматов установлен в одном из магазинов сети Walmart. Устройство выдает банку колы только после того, как человек обнимает автомат, реагирующий на прикосновения.
Отмечается, что подобные автоматы также были установлены в Сингапуре и Стамбуле.
Представлям вниманию читателей кадры необычного автомата:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре