Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Под Вашим мудрым руководством братский Азербайджан добился значительных успехов в укреплении своей государственности, повышении авторитета на международной арене и улучшении благосостояния народа.
С большим удовлетворением хотел бы отметить, что туркмено-азербайджанские отношения, основанные на прочных принципах добрососедства, дружбы и взаимопонимания, в последнее время получили новый импульс. Эти отношения отличаются высоким уровнем взаимного доверия и открытости, что служит прочной основой для их дальнейшего успешного развития.
Пользуясь этой приятной возможностью, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, дальнейшего прогресса и процветания".
