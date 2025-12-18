В Азербайджане повышаются пенсии и пособия

Планируемые на 2026 год повышения в сфере социальных выплат широко обсуждаются в обществе. Особое значение с точки зрения сохранения реальных доходов граждан имеют ожидания, связанные с индексацией пенсий и социальными пособиями. На фоне роста среднемесячной заработной платы вопрос о том, каким образом будут регулироваться механизмы пенсий и пособий, остается одной из ключевых тем социальной политики.

Как передает Day.Az, в комментарии для nocomment.az председатель Центра либеральных экономистов, экономист-эксперт Акиф Насирли отметил, что на 2026 год прогнозируется индексация и повышение пенсий примерно на 9,2% в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы. Данное повышение направлено на увеличение номинального размера пенсий и сохранение реальных доходов. По словам эксперта, согласно прогнозам, средняя месячная пенсия приблизится к 590 манатам, а бюджетные расходы на трудовые пенсии будут увеличены.

Насирли подчеркнул, что социальные пособия и другие денежные выплаты, в отличие от пенсий, регулируются отдельным механизмом, и их автоматическая индексация на тот же процент, что и рост средней заработной платы, пока не закреплена в законодательстве. Вместе с тем, тот факт, что в государственном бюджете на 2026 год на социальные пособия, стипендии и компенсации предусмотрено более 2 миллиардов манатов, что примерно на 9,1% больше по сравнению с предыдущим годом, свидетельствует об усилении общей поддержки в сфере социальных выплат.

По мнению эксперта, увеличение расходов в социальной сфере в 2026 году как на пенсии, так и на пособия и денежные выплаты является одним из приоритетных направлений государственной политики социальной защиты и направлено на сохранение реальных доходов граждан.