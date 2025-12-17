Еще 18 семьям, переселившимся в поселок Гырмызы Базар, вручены ключи от домов

Очередной группе переселенцев, прибывшей сегодня в поселок Гырмызы Базар, вручены ключи от домов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сотрудники ANAMA предоставили прибывшим в поселок Гырмызы Базар подробную информацию об угрозе мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им было рекомендовано держаться подальше от незнакомых предметов и в случае обнаружения таковых сообщать соответствующим структурам.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие официальные лица.

Семьи с радостью приняли ключи и разместились в своих домах.

Бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в родной край, выразили большое удовлетворение государственной заботой, а также глубокую благодарность руководству страны за созданные современные условия для проживания. Жители с уважением почтили память героических шехидов, подаривших нам эту историческую Победу и освободивших наши земли от оккупации ценой своей жизни, помолились за упокой их душ. В то же время жители, пожелав долгих лет жизни и здоровья ветеранам, проявившим мужество в боях, подчеркнули, что возрождение на освобожденных территориях стало возможным именно благодаря этой самоотверженности. Они отметили, что новая жизнь, начавшаяся сегодня в поселке Гырмызы Базар, также является плодом Победы, дарованной нам нашими шехидами и ветеранами.

Отметим, что на данном этапе в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района переселились 18 семей - 90 человек. Они ранее были временно расселены в различных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.