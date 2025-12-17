АЭС выведут Казахстан на новый уровень экономического развития

Строительство атомных электростанций в Казахстане станет стратегическим шагом, который коренным образом изменит энергетический облик страны и переформатирует национальную экономику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Акорду, об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с работниками энергетической отрасли.

Глава государства подчеркнул, что мир переживает период кардинальных перемен, на фоне которых возрастает значимость решений в сфере энергетики. По его словам, начало строительства атомной станции имеет долгосрочное значение для устойчивого развития Казахстана.

"Строительство Балхашской АЭС, а затем второй атомной станции, безусловно, усилит энергетический потенциал Казахстана, в то же время будет способствовать возникновению новых компетенций в такой важной сфере, как ядерная энергетика. Появление на энергетической карте Казахстана атомных станций будет означать переход нашей страны на качественно новый уровень экономического развития", - отметил Токаев.

Президент также указал, что масштабные глобальные преобразования и обострение конкуренции за энергетические ресурсы напрямую влияют на энергетическую отрасль. В связи с этим, по его словам, государству предстоит соответствовать новым требованиям, готовить новое поколение специалистов-энергетиков и последовательно наращивать потенциал отрасли.