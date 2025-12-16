https://news.day.az/sport/1802804.html Педро Бикальо покидает "Карабах"? В бразильских СМИ появились утверждения о том, что клуб "Ботафого" намерен осуществить трансфер полузащитника "Карабаха" Педро Бикальо. Однако, как сообщили İdman.Biz в самом клубе, от "Ботафого" не поступало никаких официальных предложений по бразильскому полузащитнику, передает Day.Az.
Педро Бикальо покидает "Карабах"?
В бразильских СМИ появились утверждения о том, что клуб "Ботафого" намерен осуществить трансфер полузащитника "Карабаха" Педро Бикальо.
Однако, как сообщили İdman.Biz в самом клубе, от "Ботафого" не поступало никаких официальных предложений по бразильскому полузащитнику, передает Day.Az.
Напомним, что в начале сезона 24-летний Педро Бикальо перешел в "Карабах" из бразильского "Палмейраса", подписав контракт по системе "3+1".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре