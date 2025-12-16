Объявлена ​​дата проведения следующего заседания Милли Меджлиса

Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на состоявшемся сегодня заседании парламента.