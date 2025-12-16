https://news.day.az/politics/1802830.html Объявлена дата проведения следующего заседания Милли Меджлиса Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря. Как сообщает Day.Az, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на состоявшемся сегодня заседании парламента.
Объявлена дата проведения следующего заседания Милли Меджлиса
Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на состоявшемся сегодня заседании парламента.
