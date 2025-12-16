Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:

"Уважаемые участники Съезда!

Приветствую вас на VIII Съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Азербайджанские профсоюзы занимают важное место в общественной и социальной жизни республики благодаря своей многогранной деятельности, роли в развитии трудовых отношений и вкладу в укрепление гражданского общества.

В нашей стране предпринимаются значимые шаги для защиты трудовых и социально-экономических прав работников, создания достойных условий труда, совершенствования механизмов социального партнерства. Быстрая адаптация к вызовам современной эпохи, налаживание тесных связей с членами профсоюзов, цифровизация услуг, расширение возможностей внедрения искусственного интеллекта в соответствующих сферах, повышение качества услуг и уровня удовлетворенности имеют особое значение. Деятельность в соответствии с международными стандартами труда, сотрудничество с мировым профсоюзным движением и взаимный обмен опытом служат дальнейшему повышению авторитета профсоюзов. Профсоюзы проводят весомую работу по развитию сильного и здорового гражданского общества, укреплению солидарности.

Динамичное социально-экономическое развитие нашей республики, справедливый переход к зеленой экономике, влияние искусственного интеллекта на рынок труда ставят перед профсоюзами ответственные и стратегические задачи, побуждая их к большей активности. Выступая в качестве главного партнера в социальном диалоге между работниками и работодателями, а также защитника трудовых ценностей, профсоюзы должны активно участвовать в процессе укрепления профессиональных объединений, просвещения работников, повышения их знаний и навыков в области трудовых прав. Все это служит надлежащему регулированию трудовых отношений, обеспечению социальной справедливости и взаимной ответственности.

Азербайджанское государство полностью обеспечивает право профсоюзов на независимую и самостоятельную деятельность в рамках законодательства и создало широкие возможности для их свободной деятельности в этой области.

Особое внимание следует уделить углублению эффективного сотрудничества отраслевых профсоюзов с социальными партнерами и формированию атмосферы взаимного доверия, повышению коллективной ответственности.

Уважаемые участники Съезда!

Уверен, что профсоюзы Азербайджана и впредь будут решительно защищать права и интересы своих членов, способствовать регулированию трудовых отношений на современной и цивилизованной основе, социально-экономическому развитию страны в целом.

Считаю, что этот Съезд будет иметь большое значение в определении направлений развития профсоюзного движения в соответствии с новыми вызовами и формировании более совершенной стратегии действий.

Желаю успехов в работе VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана".