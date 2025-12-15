Китайский цирк в Баку бьет рекорды - уже продано 20 000 билетов

В Circus Sea Breeze стартовала программа Новый Китайский цирк, которая с первых дней демонстрирует рекордный интерес зрителей. На сегодняшний день уже продано 20 000 билетов, сообщили Day.Az организаторы.

В программе принимают участие артисты мирового уровня из Китая. Шоу объединяет акробатику, силовые номера, иллюзию и масштабные визуальные эффекты, предлагая насыщенную и динамичную программу для зрителей всех возрастов.

Новогодняя акция: в выбранные даты все билеты - 15 AZN

В честь запуска новой программы Circus Sea Breeze объявляет ограниченную по времени новогоднюю акцию. В указанные даты стоимость всех билетов на все сеансы составляет всего 15 AZN:

- 20, 21, 29, 30 декабря

- 5 и 6 января

Цель акции - сделать праздничную программу доступной для большего числа семей в преддверии Нового года.

Новогодняя кампания для школьников и учителей

В зимний период Circus Sea Breeze реализует специальную социальную инициативу для образовательных учреждений:

• Специальные скидки для групп от 20 и более школьников

• Вход для всех сопровождающих учителей - БЕСПЛАТНЫЙ

Инициатива направлена на популяризацию искусства среди детей, создание праздничной атмосферы в школах и выражение уважения к труду педагогов.

Новогодняя программа представляет собой синтез традиций китайской цирковой культуры и современных режиссёрских решений. Яркое сценическое оформление, динамичные номера и сказочная зимняя атмосфера делают шоу незабываемым для зрителей любого возраста. Программа является одним из самых ожидаемых проектов зимнего сезона.

Для удобства зрителей будет организован специальный автобусный трансфер от станции метро "Кёроглу" до Circus Sea Breeze и обратно.

Билеты доступны во всех городских кассах и на сайте:

https://iticket.az/ru/events/circus/chinese-circus-santa-and-the-golden-dragon

