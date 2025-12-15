Фотографии с Android стали краснеть на iPhone

Владельцы iPhone, обновившиеся до iOS 26, столкнулись с необычным багом, который искажает цвет фотографий, сделанных на смартфонах Android.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac.

Баг проявляется в том, что при просмотре в приложении "Фото" такие изображения отображаются с интенсивным красным фильтром. Эффект проявляется только при увеличении снимка, тогда как в режиме просмотра миниатюр цветопередача остается нормальной.

По данным пользователей, проблема возникает из-за ошибки интерпретации цветовых профилей, встроенных в изображения с устройств на Android. В результате система ошибочно применяет к ним тонирование. Для восстановления оригинального вида снимка достаточно открыть его в редакторе и нажать кнопку "Вернуть" - это удаляет ложный фильтр и возвращает исходные цвета.

Хотя ошибка не носит массового характера, о ней уже сообщили несколько пользователей в тематических сообществах. Специалисты отмечают, что проблема не приводит к потере данных - все исходные пиксели сохраняются, и их можно восстановить описанным способом.