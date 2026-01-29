Как теперь считают отпускные?

В соответствии с новыми правилами разъяснен порядок расчета заработной платы, выплачиваемой работнику при уходе в отпуск.

Как сообщает Day.Az, начальник отдела трудовой политики Министерства труда и социальной защиты населения в интервью ARAZ FM прокомментировал изменения, внесенные в статью 111 Трудового кодекса.

По его словам, изменения предусматривают сохранение за работником на период трудового отпуска его рабочего места и должности, а также среднего заработка, который не может быть ниже последней заработной платы.

"Ключевой вопрос здесь связан с разъяснением понятия "последняя заработная плата". Под последней заработной платой понимается не сумма, получаемая после удержаний, а размер оплаты труда, установленный в трудовом договоре (включая тарифную ставку, надбавки и премии - ред.).

К примеру, если официальный оклад работника составляет 1000 манатов и он планирует уйти в отпуск с 1 февраля, то за период отпуска ему рассчитывается средний заработок. Если сумма к выплате окажется ниже 1000 манатов, работодатель обязан выплатить ему не менее 1000 манатов", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что также внесены изменения в порядок суммирования продолжительности основного и дополнительного отпусков.