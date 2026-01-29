Армянские пропагандисты пробили очередное дно

Автор: Мехти Ахмедзаде

Наверное, нет более абсурдной передачи в армянском информационном поле, чем Ноян Тапан. Малобюджетный и низкопрофессиональный эфир пытается выжить за счет просмотров в соцсетях и на YouTube, приглашая в свою так называемую "студию" всяких одиозных персонажей. Завсегдатым здесь является больной на голову Владимир Погосян, который, напомним, проиграл азербайджанцу 10 тысяч долларов. Ситуация была довольно комичной - сам сказал, сам проиграл. Никто за язык его не тянул. Посмотреть эту комедию можно тут.

В общем, всем понятно, что это за передача. Умом тут не пахнет. Тем не менее, ведущая, ввиду низких просмотров, решила, что ей нужен кто-то, кто переплюнет шута Погосяна. И этот кто-то нашелся - некая сумасшедшая мадам, назвавшая себя "беженкой из Кировабада" (Гянджа).

Забывшая, что такое парикмахер мадам на полном серьезе утверждала в новом эфире, что по неким "законам" (наверное выдуманными ею самой) Карабах "не имеет никакого отношения к территориальной целостности Азербайджана".

Пояснение "высокоинтеллектуальная" женщина дала следующее - "он самоопределился".

Гениально. Раз "самоопределился", значит можно просто игнорировать реальность, в которой весь мир на протяжении десятилетий признавал и продолжает признавать Карабах территорией Азербайджана. Это зафиксировано официально, документально и публично. Будто Совет Безопасности ООН в 1993 году не принимал 4 резолюции, где черным по белому подтверждена территориальная целостность Азербайджана и зафиксирован факт оккупации его территорий.

Кроме того, ни одна страна мира так и не признала так называемое "самоопределение" мифического "арцаха". Ни крупные державы, ни региональные игроки, ни даже сама Армения.

Тем не менее, она слепо верит, что в Европе тоже признали Карабах частью Армении. Причем сказал сию чушь она сопровождая словами "если я не ошибаюсь".

"Сейчас все закрывают на это глаза. И Европа, и Россия. Все закрыли глаза на этнические чистки, погромы, голодомор", - изрекла она.

Ошибаетесь, дорогуша. Еще как. Молчат потому, что говорить сказать нечего, ведь от фактов никуда не деться. А факты на стороне Азербайджана. К тому же фейки про "голод" были разрушены самими же армянами, которые выкладывали в соцсетях фотографии застолий в кафе, ресторанах и домах на фоне истеричной пропаганды сепаратистов о "блокаде" и "отсутствии еды". В Instagram до сих пор гуляют снимки суши и коктейлей. Рыба, напомним, продукт скоропортящийся. При блокаде суши не бывает. Ну и отдельного упоминания заслуживает упитанная морда Рубена Варданяна, которая за весь период его незаконного пребывания на территории Азербайджана ни на грамм не похудела. Худеть он начал уже в бакинском СИЗО, где он перешел на более здоровый рацион.

После этого набора заявлений, фантазий и откровенного бреда становится окончательно ясно, с каким форматом имеет дело зритель. Этот эфир живет по собственным законам, где здравый смысл отсутствует, а деградация является основой. Ноян Тапан изначально существует как сборище бреда и истерики. Формат, построенный на словесном помете, хамстве, поощрении лжи и возведении в факты клинический идиотизм.

Каждый эфир - выставка людей, для которых микрофон - инструмент самопозора, где ведущая выполняет роль распорядителя этого балагана, создавая комфортные условия для потока ахинеи и подталкивая гостей к еще более агрессивным риторикам. Содержание отсутствует по определению, ценность имеет только степень бреда.

Передача просто является одной из канализаций армянского реваншистского инфополя, куда сливается все, что даже пропаганда переварить не способна. Этот выпуск просто доказал, что пробито очередной дно. Причем пробили они его с удовольствием, сами не понимая, что опозорились.