В этом энергетике в Азербайджане обнаружили неожиданный компонент

В одном из энергетиков в Азербайджане обнаружили силденафил.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

"В рамках контрольных мероприятий, проведенных Агентством по безопасности пищевых продуктов, в партии энергетического напитка с товарным знаком "DBL Drink Diblong" (дата производства и срок годности: 20.07.2025 - 20.07.2027), произведенного предприятием "Tayaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" и импортированного из Турецкой Республики гражданином Аббасовым Серханом Гусейнгулу оглу, было выявлено вещество силденафил, используемое в составе лекарственных препаратов", - отметили в агентстве.

Отмечается, что в связи с данным фактом указанная партия продукции была уничтожена в соответствии с законодательством, а также введены ограничения на импорт в страну продукции данного производителя.