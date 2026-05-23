В Европе зафиксировали антирекорд по закачке газа в хранилища

Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы 20 мая стала минимальной для этих суток за всю историю наблюдений. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Газпром" в Telegram-канале.

"20 мая зафиксирован очередной антирекорд закачки газа в европейские подземные хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, восполнение запасов упало до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений", - говорится в публикации.

Кроме того, пресс-служба компании отмечает: Германия и Франция 20 мая даже перешли к нетто-отбору газа из подземных хранилищ, то есть отобрали газа больше, чем закачали.