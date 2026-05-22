В поездах из Баку в Тбилиси эта услуга будет бесплатной

Для пассажиров, путешествующих поездом Баку-Тбилиси-Баку, обнародованы правила провоза багажа.

Как сообщает Day.Az, согласно информации, распространенной "Азербайджанскими железными дорогами" (АЖД), пассажиры классов "Комфорт" и "Комфорт+" смогут бесплатно перевозить один багаж весом не более 23 килограммов. Для пассажиров люкс-класса лимит бесплатного багажа установлен на уровне 30 килограммов.

При этом за небольшую ручную кладь дополнительная плата взиматься не будет.

Согласно правилам, также разрешен бесплатный провоз складных детских колясок. Пассажиры, полностью бронирующие купе класса "Комфорт+", смогут перевозить детские коляски и в разложенном виде.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан и Грузия восстанавливают ежедневное пассажирское ж/д сообщение. Позже был обнародован график движения поездов Баку-Тбилиси-Баку.