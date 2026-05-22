Суд вынес приговор организатору незаконной телеком-сети, раскрытой СГБ

Сабаильский районный суд вынес приговор в отношении Этибара Октай оглу Имамвердиева, обвиняемого по статьям 233-4.2.3 и 273.4 Уголовного кодекса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он приговорен к 6 годам лишения свободы.

Незаконная организация международных телекоммуникационных услуг на территории Азербайджана через транснациональную сеть была выявлена Службой государственной безопасности. Этибар Имамвердиев, объявленный в международный розыск, был задержан за рубежом и после длительных юридических процедур экстрадирован в Азербайджан.

Установлено, что Имамвердиев привлек к этой деятельности других лиц, с которыми был связан, с помощью специального оборудования тайно подключился к телекоммуникационной сети страны и, используя SIM-карты мобильных операторов, обходными путями направлял поступающие из-за рубежа телефонные звонки через интернет в местную сеть. Таким способом он организовал устойчивое незаконное предоставление международных услуг связи вне государственного контроля. Кроме того, Э. Имамвердиев вмешался в компьютерную систему инфраструктуры государственного значения и изменил данные.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что, согласно материалам следствия, в результате этих действий, создававших угрозу государственной безопасности, также был нанесен значительный материальный ущерб компании AzInTelecom, входящей в Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг AZCON.