Главный тренер «Ювентуса» может покинуть пост

Главный тренер туринского "Ювентуса" Лучано Спаллетти может покинуть клуб по окончании сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на La Stampa, 71-летний специалист рассматривает вариант ухода в случае, если туринцы не сумеют завоевать путевку в Лигу чемпионов УЕФА.

Спаллетти возглавил "Ювентус" в октябре 2025 года и недавно продлил контракт с клубом. Однако, по информации источника, между тренером и спортивным руководством возникли разногласия. Утверждается, что в случае невыхода в Лигу чемпионов наставник готов подать в отставку.

При этом руководство "Ювентуса" намерено сохранить специалиста и может предоставить ему больше влияния при формировании состава.

Перед последним туром Серии А туринцы занимают шестое место в таблице, отставая от "Ромы" и "Милана" на два очка.