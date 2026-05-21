Азербайджан направил около $15 млрд на восстановление после конфликта

После окончания конфликта Азербайджан направил на процесс восстановления средства в объеме примерно 15 миллиардов долларов США, и около 25 процентов государственного бюджета ежегодно расходуется на эти цели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в своем выступлении на тему "Жилищный вопрос в центре процессов посткризисного восстановления и реконструкции", проведенном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что наличие загрязненных минами территорий создает серьезные препятствия для начала процессов восстановления и реконструкции в ряде стран.

Замминистра отметил, что в Азербайджане одним из основных вызовов также являются мины, и это требует создания безопасной среды перед началом процесса восстановления.

Ялчын Рафиев добавил, что в Азербайджане необходимо очистить около 1,5 мин для обеспечения безопасности, и без этого невозможно начать широкомасштабные восстановительные работы.

"Мы можем иметь благоприятные условия с финансовой и политической точки зрения, но пока территории не будут очищены от мин, невозможно полностью осуществить процесс восстановления и реконструкции", - подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан применяет подход "лучшее восстановление" (building back better), формируя пример на международном уровне.

"Реконструкция - это не только восстановление прежнего состояния, но и обеспечение более устойчивого, стойкого к изменениям климата и соответствующего современным градостроительным стандартам развития", - отметил замминистра.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.