США разместили вблизи Ирана эсминцы с лазерным оружием

ВМС США разместили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана два ракетных эсминца, оснащенных лазерным оружием.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание The War Zone, ссылаясь на представителя американского флота.

Эсминцы USS Spruance и USS John Finn, которые находятся в зоне ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), вооружены лазерной установкой ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy), предназначенной для ослепления и дезориентации ударных беспилотников.

Она также может нейтрализовать камеры и датчики разведывательных систем и систем наведения оружия кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов противника.

По данным издания, ВМС США установили системы направленной энергии всего на девяти эсминцах в целях продолжения испытаний и непосредственного применения в боевых условиях, в частности, вблизи Ирана.

По данным CENTCOM, в настоящее время группировка ВМС США в Аравийском море насчитывает более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы, боевые корабли прибрежной зоны и минные тральщики. Эти силы задействованы в обеспечении круглосуточной блокады иранских портов.