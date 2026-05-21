https://news.day.az/society/1836172.html В некоторых частях двух поселков Баку не будет газа Сегодня на некоторых территориях Баку будет временно приостановлено газоснабжение. Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз".
Согласно информации, в связи с проведением ремонтно-монтажных работ в Сураханском районе с 10:00 и до завершения работ возникнут кратковременные перебои с подачей газа на некоторых территориях поселков Гарачухур и Гюнешли.
