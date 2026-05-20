Тайну неполного комплекта iPhone раскрыли

Бесплатные наклейки, которыми Apple раньше комплектовала каждый гаджет, убрали из коробок с устройствами из-за борьбы с пластиком. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты напомнили, что американский IT-гигант до 2024 года клал в коробку с каждым iPhone, Mac, iPad и другим фирменным устройством наклейку с яблочком - логотипом Apple. Авторы объяснили, что эти аксессуары стали жертвой борьбы компании с пластиком и загрязнением окружающей среды.

Специалисты BGR раскрыли тайну, что наклейки впервые появились не при нынешнем руководителе Apple Тиме Куке, а гораздо раньше. Ими начали дополнять комплект компьютеров Mac еще в 1970-х годах. До 1998 года стикеры были выполнены в радужных цветах, однако после яблочки стали однотонными.

Авторы рассказали, что в 2020 году Apple объявила о борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком и первым делом убрала из комплекта с iPhone адаптер. Затем она ликвидировала и наклейки. По оценке блогера BasicAppleGuy, комплект без наклеек позволяет Apple каждый год экономить до 400 тонн пластика. Журналисты портала пришли к выводу, что стикеры вернутся в коробку с iPhone, если Apple придумает, как изготавливать их из перерабатываемого материала.