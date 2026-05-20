Долгожданный рейс Баку-Тбилиси возвращается

Автор: Лейла Таривердиева

Новость о скором возобновлении движения пассажирских поездов по маршруту Баку-Тбилиси взбудоражила общественность. В хорошем смысле этого слова. Граждане Азербайджана соскучились по этому очень популярному до пандемии и закрытия сухопутных границ маршруту.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подтвердило сообщение грузинской стороны. Решаются последние технические и организационные вопросы. Более того, уже идет подготовка к продаже билетов.

Движение восстанавливается в соответствии с Совместным коммюнике, подписанным между правительствами Азербайджана и Грузии в Баку в рамках Всемирного форума городов (WUF13). Подписание пакета азербайджано-грузинских документов, включая данное коммюнике, состоялось с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, находящегося в Баку для участия в форуме.

В Азербайджане очень любят железную дорогу. Каждая новость, связанная с открытием нового железнодорожного маршрута, всегда встречается с энтузиазмом. А открытия грузинского направления все ждали с особым нетерпением.

Поезда Баку-Тбилиси ходили каждый вечер, и всегда были полны под завязку. Грузинское направление пользовалось большим спросом. Наверное, не найдется ни одного жителя столицы, кто хотя бы раз не съездил в Грузию на поезде. Удобное расписание позволяло ездить в соседнюю страну на выходные и даже на один день.

В конце 80-х, когда начало развиваться так называемое кооперативное движение, из Азербайджана в Грузию ездили за оригинальными товарами - одеждой, домашним текстилем, обувью и так далее. Тбилиси город небольшой и, зная нужные "точки", его нетрудно было обойти, то есть обежать, до вечера, когда уходил поезд в Баку.

Грузинское направление оставалось популярным и после развала Союза. Билеты нужно было брать заранее, потому что они быстро разбирались. В двухтысячные Грузия переживала нелегкие времена, в то время как в Азербайджане шел быстрый рост благосостояния. Туристы из Азербайджана были в тот период чуть ли не основным источником дохода грузинского бюджета. А сколько их было, азербайджанских туристов, нетрудно представить, если поезда уходили каждый вечер и были полны.

Кстати, через бакинский вокзал ездили не только граждане Азербайджана. Немало было граждан стран СНГ и даже дальнего зарубежья, которые, желая попасть в Грузию, пользовались Азербайджанскими железными дорогами. Особенно много было граждан России, отправлявшихся через Баку в Тбилиси транзитом. После оккупации грузинских территорий, была закрыта Абхазская железная дорога, и железнодорожная связь между Грузией и РФ прервалась.

Когда работал грузинский маршрут, на перроне бакинского вокзала каждый вечер открывались кафешки для ожидающих рейса пассажиров, царило оживление. После начала пандемии наступило затишье. С восстановлением вечерних рейсов в регионы Азербайджана, вокзал снова ожил. Но все ждут начала движения в Грузию, и это очень заметно. Достаточно посмотреть комментарии к новостям о запуске маршрута.

Незадолго до пандемии, в мае 2019 года было объявлено о скором запуске пассажирских перевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Для этих целей ранее были закуплены новые спальные вагоны производства швейцарской Stadler Rail Group. Сообщалось, что новые поезда будут ходить по маршруту Баку-Тбилиси-Карс-Стамбул и развивать скорость 160 километров в час. Однако в регулярные рейсы новые составы так и не вышли. Пока в Грузии и Турции приводили в порядок свои дороги, грянула пандемия и закрылись границы.

В связи с тем, что сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, Stadler-ы продолжают стоять на вокзале. Но, согласно уже имеющейся информации, в ближайшие дни их простой завершится.

Поезда по маршруту Баку-Тбилиси-Баку будут отправляться из Баку ежедневно в 23:10 и прибывать в Тбилиси в 08:41 следующего дня, а также отправляться из Тбилиси в 21:00 и прибывать в Баку в 06:24 следующего дня. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщает, что поезда на маршруте Баку-Тбилиси-Баку будут останавливаться на Бакинском железнодорожном вокзале, станциях Биладжари, Евлах, Гянджа, Агстафа и Боюк Кесик в Азербайджане, а также на станции Гардабани и Тбилисском железнодорожном вокзале в Грузии.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Рауф Агамирзаев, эксперт по вопросам транспорта и логистики:

"В мае 2026 года исполнилось 143 года Транскавказской железнодорожной магистрали. Символично, что поезд Баку-Тбилиси возобновит движение именно в этом месяце.

Поезд Баку-Тбилиси будет преодолевать расстояние в 560 километров за 9 часов 31 минуту и ​​будет курсировать ежедневно. Для сравнения - поезд Ереван-Тбилиси преодолевает расстояние примерно в 374 километра за 10 часов и курсирует через день. На этой линии 7 основных станций, на нашем будет 8.

Эта разница показывает, что инфраструктура на азербайджано-грузинской линии позволяет развивать более высокие скорости. Несмотря на большую протяженность, время в пути короче, а общая эффективность маршрута выше, невзирая на большое число остановок. Ежедневное движение свидетельствует о более высоком эксплуатационном и пассажирском потенциале.

На мой взгляд, линия Баку-Тбилиси станет одним из самых быстрых и конкурентоспособных международных железнодорожных маршрутов в регионе.

С 1 июня в Грузии планируют сдать модернизированную дорогу Тбилиси-Батуми, путь по которой теперь будет занимать вместо пяти - четыре часа. И это открывает новые возможности и для наших железных дорог. Грузия серьезно настроена на модернизацию, чтобы укрепить свою роль на Среднем коридоре. Недавно гендиректор "Грузинских железных дорог" Лаша Абашидзе сообщил о планах приобрести около 50 локомотивов, 1500 вагонов и 10 пассажирских поездов.

В 2019 году Азербайджан уже закупил и испытал новые локомотивы для пассажирских поездов. До того для пассажирских железнодорожных перевозок использовались грузовые локомотивы, произведенные в 70-х годах прошлого века. Локомотив Prima M4 французской компании Alstom позволяет развивать скорость до 160 километров в час. Контракт между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и французской компанией Alstom Transportation SA был заключен в мае 2014 года. Согласно контракту были закуплены 50 локомотивов Alstom, из которых 40 будут использоваться для грузовых перевозок, а 10 - для пассажирских.

Конструктивная скорость локомотивов и поездов 160 километров в час. При строительстве дополнительных искусственных сооружений, разрешенную ныне скорость в 140 километров в час можно довести до 160-ти, что соответствует скорости, принятой в большинстве восточно-европейских и центрально-европейских стран.

На мой взгляд линию Баку-Тбилиси было бы целесообразно продлить до Батуми, учитывая модернизацию на участке Тбилиси-Батуми. В настоящее время время в пути от Баку до Агстафы составляет 5 часов 15 минут, от Тбилиси до Батуми - 4 часа. То есть путь от Баку до Батуми можно будет проделать за 10 часов с учетом досмотра на границе.

Кто успел поездить в Грузию на поезде, согласятся, что простой на границе это серьезная потеря времени. С каждой стороны досмотр занимает по часу. То есть пассажир теряет в дороге два часа. Считаю, что было бы целесообразно нашим странам синхронизировать таможенные процедуры и ужать их по 30 минут. Время - это ценный капитал.

С открытием рейса Баку-Тбилиси-Батуми мы получим хороший трафик в оба направления. Этот маршрут соединит Каспийское и Черное моря".