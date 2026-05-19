Сабир Рустамханлы награжден орденом "Шараф".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За большие заслуги в развитии азербайджанской литературы наградить Сабира Худу оглу Рустамханлы орденом "Шараф", - говорится в документе.