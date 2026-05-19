Айдын Керимов о том, когда планируется массовое переселение в Шушу

На сегодняшний день в Шуше поселились 1 411 бывших вынужденных переселенцев - шушинцев. Строительство жилых домов продолжается, и на следующий год планируется осуществить массовое переселение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов на мероприятии "Постконфликтное градостроительство: восстановление разрушенной идентичности и переустройство интегрированного будущего", проведенном в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

В то же время в этом году предполагается переселение значительного числа семей в два села Шушинского района, где завершаются восстановительные и ремонтные работы, - Бёюк Галадереси и Кичик Галадереси.

Кроме того, разрабатывается проект поселка Туршсу города Шуша. Поселок будет построен с нуля, и начало строительных работ запланировано на этот год. Есть надежда, что в следующем году переселение состоится и в этот поселок.

В туристическом селе Дашалты строительные работы стартуют этим летом. Проект будет реализован за счет частных инвестиций частного предпринимателя, и здесь предполагается создание современного великолепного туристического села.

На данной территории уже готова пешеходная туристическая тропа к месту, известному как водопад "Кятирли", и все посетители могут воспользоваться этим маршрутом, чтобы увидеть водопад.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.