Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых пригородных районах возможны кратковременные небольшие дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Как передает Day.Az со ссылкой в Национальной гидрометеорологической службы, температура воздуха ночью составит 15-17° тепла, днем - 20-25° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 75-80%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана в основном ожидается погода без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах, а во второй половине дня - в большинстве районов местами прогнозируются осадки. В отдельных местах они могут быть кратковременными и интенсивными, возможны грозы, град, а в высокогорных районах - снег. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 12-17° тепла, местами - 19-24° тепла.

